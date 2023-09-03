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Как увеличить свою производительность, улучшить память и способность решать проблемы с помощью дневного сна: результаты исследования

3 сентября, 2023 воскресенье
20:02
Наука

Исследования показывают, что дневной сон имеет много преимуществ, в частности, может улучшить умственную работу и память, а также бдительность, внимание и реакцию

Об этом говорится в исследовании, опубликованном журналом The Conversation.

Стивен Бендер профессор Техасского университета A&M рассказывает, почему короткий сон, то есть сон днем, который длится от 20 до 30 минут, может быть полезен.

Преимущества дневного сна

Дневной сон увеличивает продуктивность и креативность. Некоторые компании даже попытались использовать это, введя комнаты для сна на рабочем месте, поскольку дневной сон стимулирует креативное мышление.

Мозг использует сон для обработки информации, полученной в течение дня, что улучшает способность решать проблемы.

Исследование показало, что дремавшие днем люди были менее разочарованы и импульсивны, таким образом достигали сосредоточенности и эффективности во время выполнения рабочих задач.

Дневной сон поможет улучшить способность изучать новые двигательные навыки, такие как размахивание клюшкой для гольфа или игра на музыкальном инструменте, потому что эти навыки накапливаются и закрепляются в мозге во время сна.

Одно исследование показало, что сон продолжительностью примерно 20 минут улучшил общее настроение участников, так что дневной сон снижает стресс. Но более продолжительная дремота, которая длится более 30 минут, обычно не дает ощущения обновления и отдыха.

Снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний тоже является преимуществом дневного сна. Если мы не спим достаточное количество времени, в нашем теле скапливаются химические вещества.

Исследование показывает, что регулярный дневной сон поможет снизить количество этих химических веществ, что приведет к нормализации АД и частоте сердечных сокращений.

Дневной сон может иметь недостатки

Побочным эффектом дневного сна, который длится более 30 минут, является инерция сна – вялость и дезориентация, которые испытывают иногда люди после пробуждения от длительного сна.

Как правило, чем дольше сон, тем больше инерция сна. Это может ухудшить когнитивные функции от нескольких минут до получаса. Но обычно эти эффекты можно минимизировать, употребляя кофеин непосредственно после сна.

Важно, что кофеин не является заменой для сна, он временно блокирует действие химического вещества, известного как аденозин, вызывающий ощущение сонливости, когда организм в этом нуждается.

Если вы зависите от кофеина, чтобы бодрствовать и поддерживать бодрость, это может свидетельствовать о наличии такого расстройства сна, как бессонница или апноэ во сне, когда человек временно прекращает дышать во время сна.

Длинный или поздний послеобеденный сон может мешать ночному сну, приводя к трудностям с засыпанием. Это нарушение регулярного цикла сна может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

К тому же, для людей старше 60 лет длительный сон (более 30 минут) может увеличить риск сердечно-сосудистых проблем.

Ученые обнаружили, что старики, которые днем спят более одного часа, имеют большую вероятность повышения артериального давления, высокого уровня сахара в крови, избытка жира вокруг талии и аномального уровня холестерина.

Старики, как правило, дремлют чаще, частично из-за того, что ночной сон у них нарушен. Это может быть связано с усилением боли или другими факторами здоровья, которые мешают сну.

Максимизировать преимущества и снизить риски

  • Во избежание инерции сна и ночных нарушений соблюдайте режим дневного сна не более 30 мин.
  • Дремайте в первой половине дня, поскольку после обеда наблюдается снижение уровня энергии и увеличение сонливости, подобно тому, что происходит в сумерках.
  • Завершайте сон по крайней мере за 4-6 часов до ночного сна и создайте соответствующую среду в тихом, удобном и слабо освещенном месте.
  • Если вы боретесь с дневной сонливостью, лучше устранить первопричину, а не полагаться на сон. Снижение потребления кофеина, соблюдение регулярного графика сна и достаточный ночной сон являются важными шагами для уменьшения дневной сонливости.
  • В конце концов дрема должна дополнять режим здорового ночного сна. Сбалансированный подход ко сну может способствовать более энергичной, сосредоточенной и выносливой жизни.
Общество
Здоровье
Медицина
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