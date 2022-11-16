Возможно, это многим сейчас будет казаться не ко времени. Но...

Осмысливать нужно, как украинцы строили Российскую империю. И какой путь выбирали, когда сохраняли свою идентичность или, наоборот, пытались ее забыть. Перед каждым украинцем индивидуально рано или поздно вставал этот вопрос сначала в Российской или Австро-Венгерской империи, а затем в СССР. И каждый делал этот выбор сознательно или нет. Мне кажется, что мы уже достаточно зрелые как нация, чтобы начать говорить о цене такого выбора. И вообще об этом конфликте идентичностей украинца и имперца, с которым жили с десяток поколений. Как это ломало сознание и калечило. Он никуда еще не испарился, этот мировоззренческий конфликт. Он живет глубоко у большинства людей старше 35 лет.

Перед каждым украинцем индивидуально рано или поздно вставал этот вопрос сначала в Российской или Австро-Венгерской империи, а затем в СССР. И каждый делал этот выбор сознательно или нет

Уже сейчас нужно искать ответы на вопрос о будущем РФ. И без нас эти ответы не найдут. И здесь важно не попасть в ловушку имперства.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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