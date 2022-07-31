Автор этого текста сделала краткий опрос среди своих друзей в Facebook.

Что говорят фронтовики

Ребята - военные с линии фронта – в большинстве своем советуют всем праздновать день рождения обязательно, радоваться каждому дню, приобретать новые навыки и знания, необходимые во время войны, и не забывать помогать армии всеми возможными путями. А ведь активный и надежный тыл – это тоже важная составляющая в борьбе с оккупантом.

Жены и вдовы погибших воинов

Жены действующих военнослужащих, мужчины которых находятся на линии огня, и вдовы погибших Героев празднуют свои дни рождения скромно, непрерывно волонтерят, фото в социальные сети не выкладывают, и другим не советуют, ведь громкие развлечения, на их взгляд, точно сейчас не ко времени. Многих из них раздражают слишком счастливые фотографии из тыла, поэтому советуют сохранять определенную грань, имя которой – уважение к тем, кто защищает украинский народ ценой собственной жизни.

"Я даже удалила из друзей некоторых людей именно из-за таких фото. Все фото и шумный отдых на показ – все это после возвращения каждого Героя домой", - прокомментировала одна из жен военнослужащего.

Вынужденные переселенцы

Вынужденная переселенка из зоны боевых действий отпраздновала свой день рождения скромно, "впитывая с удовольствием каждую деталь этого дня и каждый миг", ведь все это могла оборвать война, от которой ей вовремя удалось уйти в более спокойный регион Украины.

Обычные украинцы

Большинство корреспондентов предлагают провести время празднований с родными и близкими пока все живы и здоровы и не откладывать на потом, но "не устраивать пирушки, не выкладывать фотографии в соцсети. От таких постов становится противно".

Меньшая часть корреспондентов советует шумно радоваться родным и танцевать с близкими.

"Не прятаться, потому что, если будет вся лента в трагедиях, то это ни нам, ни союзникам не на пользу, разве врагам в утешение".

Люди, причастные к боевым действиям, день рождения военных хотят видеть (если есть такая возможность) “шумными и с весельем, потому что когда родные – это уже сродненные войной, собираются, мы радуемся, как дети, мы кричим и вспоминаем смешные истории, часто те, что были на передовой. А как иначе?

Сообщение от жительницы Львова было лаконичным и конструктивным: "праздновала, фото празднования в социальную сеть не выкладывала, подаренные деньги перевела в фонд Притулы. Хотелось почувствовать себя живой, с надеждой и верой в Победу. Все было тихо, а громко было только "Слава Украине!"

Но были и такие, кто не смог праздновать во время войны. Не хотелось. Не было настроения. Особенно когда день рождения пришелся на первые месяцы полномасштабного вторжения России на территорию Украины.

Кто-то выбрал самый лайтовый способ празднования, и в свой день рождения пошел в парикмахерскую, выпил кофе под открытым небом и читал поздравления в мессенджере, а кто-то обошелся привычным постом в Facebook с собственной фотографией, под которую поступали поздравления от друзей.

Выводы

В общем, комментаторы сошлись на том, что праздновать день рождения нужно, ведь мы не знаем каким будет завтрашний день; люди чаще теперь празднуют в кругу семьи; большинство советует не выкладывать на показ слишком шумное веселье, если у кого-то такое происходит; подаренные средства значительная часть комментаторов перевела на нужды ВСУ; кому захотелось уединиться – это тоже вариант празднования своего дня рождения.

Все мы разные! Но общее у нас – единственное желание: скорая ПОБЕДА над российскими захватчиками!