Как украинцы мигрируют медиапотребление в онлайн: рост популярности ОТТ-сервисов и их влияние на рекламу
Известность цифровых платформ и интернет-ресурсов растет. Где украинцы смотрят контент и как это повлияет на рекламный рынок
Украинская компания маркетинговых и социологических исследований BOYRESEARCH провела учредительное исследование по социальным характеристикам пользователей
цифровых платформ. Одним из партнеров исследования стало digital-агентство Ланет
CLICK, основным направлением деятельности которого является реклама в Интернете.
12 июля компания презентовала результаты опроса, которые продемонстрировали значительный рост просмотра телевизионного контента зрителями на цифровых платформах, в частности, по состоянию на 2023 год таких пользователей ориентировочно 32%. Это самый высокий показатель зрительских просмотров среди всех типов приема контента за все время наблюдения, куда входят цифровое Т2, спутниковое, кабельное телевидение и собственно цифровые платформы. За последний год особую стремительность набрала миграция телезрителя в онлайн среду.
Большинство пользователей цифровыми и интернет-платформами просматривают контент на телевизоре (63,3%). Почти с такой же частотой украинцы выбирают для просмотра смартфоны (63,1%). На третьем месте – ноутбуки (29,4%), а на последнем –
планшеты (16,9%). Такие результаты дают основания для прогнозирования, что в ближайшие годы динамика использования гаджетов для просмотра контента будет изменяться в сторона мобильных устройств.
Информация о демографических показателях просмотра контента среди украинцев
демонстрирует преобладание типа приема ОТТ в трех возрастных категориях. Так
статистика предполагает, что в будущем процент зрителей интернет-телевидения
только будет расти.
Какое влияние будет оказывать на рекламный рынок?
Рост популярности просмотра контента на интернет-ресурсах неизбежен
будет влиять на рекламный рынок. Ведь чем больше зрителей будет просматривать
любимые передачи и фильмы в онлайне, тем более будет расти охват интернет-
рекламы.
В 2022 году, согласно исследованию IAB Ukraine, прослеживалась тенденция роста
доли диджитала, что у отдельных компаний составляло почти 80% бюджета. Это
однозначно связано с войной, которая привела к снижению доходов компаний, а в
результате к перераспределению и значительному уменьшению маркетинговых бюджетов, когда нужно определять более действенные каналы и инструменты.
Согласно данным IAB, рынок рекламы постепенно восстанавливается, а лидирует в этом. процессе performance-маркетинг. Также значительно возросло потребление видеоконтента на смартфонов, что можно наблюдать и в исследовании просмотра цифровых платформ. Это, конечно, приведет к увеличению расходов на видеорекламу.
Учитывая устойчивый тренд на усиление интереса аудитории к онлайн-ресурсам, digital- агентство Ланет CLICK рекомендует компаниям учитывать это при разработке
маркетинговой стратегии При этом следует включать как performance, так и медийную.
рекламу. А особое внимание уделить видеорекламе. Агентство Ланет CLICK имеет
многолетний опыт и глубокую экспертизу в digital-продвижении, поэтому сможет помочь
подбором наиболее действенных инструментов для каждого бизнеса.
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