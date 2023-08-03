Украинская компания маркетинговых и социологических исследований BOYRESEARCH провела учредительное исследование по социальным характеристикам пользователей

цифровых платформ. Одним из партнеров исследования стало digital-агентство Ланет

CLICK, основным направлением деятельности которого является реклама в Интернете.

12 июля компания презентовала результаты опроса, которые продемонстрировали значительный рост просмотра телевизионного контента зрителями на цифровых платформах, в частности, по состоянию на 2023 год таких пользователей ориентировочно 32%. Это самый высокий показатель зрительских просмотров среди всех типов приема контента за все время наблюдения, куда входят цифровое Т2, спутниковое, кабельное телевидение и собственно цифровые платформы. За последний год особую стремительность набрала миграция телезрителя в онлайн среду.

Большинство пользователей цифровыми и интернет-платформами просматривают контент на телевизоре (63,3%). Почти с такой же частотой украинцы выбирают для просмотра смартфоны (63,1%). На третьем месте – ноутбуки (29,4%), а на последнем –

планшеты (16,9%). Такие результаты дают основания для прогнозирования, что в ближайшие годы динамика использования гаджетов для просмотра контента будет изменяться в сторона мобильных устройств.

Информация о демографических показателях просмотра контента среди украинцев

демонстрирует преобладание типа приема ОТТ в трех возрастных категориях. Так

статистика предполагает, что в будущем процент зрителей интернет-телевидения

только будет расти.

Какое влияние будет оказывать на рекламный рынок?

Рост популярности просмотра контента на интернет-ресурсах неизбежен

будет влиять на рекламный рынок. Ведь чем больше зрителей будет просматривать

любимые передачи и фильмы в онлайне, тем более будет расти охват интернет-

рекламы.

В 2022 году, согласно исследованию IAB Ukraine, прослеживалась тенденция роста

доли диджитала, что у отдельных компаний составляло почти 80% бюджета. Это

однозначно связано с войной, которая привела к снижению доходов компаний, а в

результате к перераспределению и значительному уменьшению маркетинговых бюджетов, когда нужно определять более действенные каналы и инструменты.

Согласно данным IAB, рынок рекламы постепенно восстанавливается, а лидирует в этом. процессе performance-маркетинг. Также значительно возросло потребление видеоконтента на смартфонов, что можно наблюдать и в исследовании просмотра цифровых платформ. Это, конечно, приведет к увеличению расходов на видеорекламу.

Учитывая устойчивый тренд на усиление интереса аудитории к онлайн-ресурсам, digital- агентство Ланет CLICK рекомендует компаниям учитывать это при разработке

маркетинговой стратегии При этом следует включать как performance, так и медийную.

рекламу. А особое внимание уделить видеорекламе. Агентство Ланет CLICK имеет

многолетний опыт и глубокую экспертизу в digital-продвижении, поэтому сможет помочь

подбором наиболее действенных инструментов для каждого бизнеса.