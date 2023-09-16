Как украинцы будут учить россиян их истории
Если Украина хочет быть координационным центром пост-России или хотя бы иметь голос в совете директоров, Киеву уже сейчас следует глубоко и системно задуматься обо всех аспектах будущего пост-России
Маленький пример: программа по литературе. Как бы ни закончилась война, в пост-России все равно останутся школы, и в них будут преподавать русскую литературу (программу по литературе Ичкерии здесь не будем рассматривать). Внимание, вопрос: есть ли в Украине хоть один наделенный властью человек, который не то чтобы имел программу школьной литературы пост-России, а хотя бы задумался о необходимости ее иметь? Боюсь, что нет.
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Либо мы разработаем такую программу, либо она останется без изменений с Прилепиным (все говорят сейчас о программе по истории, но литература весит не меньше). И американцы с европейцами ее тоже не разработают.
Вы можете отрицать, что не время, что у нас есть сугубо украинские вопросы — от дронов до закрытых деклараций. Ладно, я соглашаюсь. Но в таком случае не стоит постоянно повторять, что именно мы будем решать судьбу пост-России. Одного намерения для этого мало, для этого нужны реальные дела.
Об авторе: Сергей Громенко, журналист, эксперт по вопросам безопасности
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