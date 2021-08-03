Как украинцы будут отдыхать в августе. КАЛЕНДАРЬ
В августе в Украине предусмотрено 10 выходных дней, в том числе четыре выходных подряд
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Длинные выходные в Украине будут 21-24 августа, поскольку 23 августа - день после уикенда 21-22 августа и перед Днем Независимости 24 августа - правительство приняло сделать нерабочим.
Однако 23 августа не является дополнительным выходным - этот день украинцам придется отработать в субботу 28 августа.
Таким образом, в текущем месяце украинцев ждет еще 9 выходных дней, поскольку один выходной - воскресенье 1 августа - уже прошло.
- Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин решил сделать 23 августа нерабочим днем .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное