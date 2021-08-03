Как украинцы будут отдыхать в августе. КАЛЕНДАРЬ

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Длинные выходные в Украине будут 21-24 августа, поскольку 23 августа - день после уикенда 21-22 августа и перед Днем Независимости 24 августа - правительство приняло сделать нерабочим.



Однако 23 августа не является дополнительным выходным - этот день украинцам придется отработать в субботу 28 августа.



Таким образом, в текущем месяце украинцев ждет еще 9 выходных дней, поскольку один выходной - воскресенье 1 августа - уже прошло.



Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин решил сделать 23 августа нерабочим днем .