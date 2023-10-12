Как украинцам вернуться домой через пункт пропуска на границе с РФ: объяснение ГПСУ
Граждане Украины могут попасть домой через пункт пропуска "Покровка" в Сумской области даже без наличия всех необходимых документов для пересечения границы
Об этом в эфире телемарафона сказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.
Он напомнил, что все пункты пропуска на границе с РФ и Беларусью закрыты по решению правительства.
"Конечно, мы понимаем, что в результате войны, которую Россия развязала против Украины, и в первые месяцы, и сейчас граждане Украины вынуждены выезжать в Россию, чтобы потом вернуться на подконтрольную Украине территорию", - сказал Демченко и подчеркнул, что власть делает все, чтобы люди могли вернуться домой.
По его словам, украинцы возвращаются на Родину через пункт пропуска "Покровка" в Сумской области, и наши пограничники не отказывают в пересечении границы ни одному гражданину, даже если у него нет с собой всех необходимых документов.
Любой документ, удостоверяющий, что человек – гражданин Украины, дает право въезда, отметил Демченко.
"Сейчас мы фиксируем, что в направлении Сумщины, в пункт пропуска "Покровка" прибывает около 100-150 граждан Украины, следующих с территории России. И всем им обеспечивается дальнейшая перевозка от границы к более безопасному месту", - сказал спикер ГПСУ.
Он подчеркнул, что пограничники готовы принять наших граждан в любой день и в любое время даже за пределами пункта пропуска "Покровка". Например, если люди попросятся на въезд с граничащей с Харьковщиной или Черниговщиной территории.
- В августе Минреинтеграции сообщило о возобновлении работы пункта пропуска Колотиловка (РФ) - Покровка (Украина) , через который люди из оккупированных территорий, которые едут через РФ, могут вернуться в Украину.
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