Как украинцам сэкономить и не столкнуться с мошенниками?

Даже в такие трудные времена украинские торговые сети регулярно проводят акции и распродажи.Так недавно удачно завершилась Black Friday.

В 2022 году экономический кризис не миновал даже представителей среднего класса и украинской элиты. По данным экспертов Emporium лояльность и заинтересованность украинцев в различных скидках и промокодах значительно выросла за последние 9 месяцев.

Кто принял участие в распродаже?

Акционные предложения крупных торговых марок обоюдно выгодны, как для представителей бизнеса так и для клиентов. Поощрение клиентов помогает бизнесу выстоять. Опыт масштабных скидок украинцы переняли у США. Еще несколько лет назад дни большой распродажи проводились только в брендовых магазинах одежды и обуви или в крупных торговых сетях. В ноябре 2022 года получить щедрые скидки клиентам предлагали микрофинансовые учреждения, страховые компании и банки. Например, используя Hotline Finance промокод пользователи имели возможность получить скидку на страхование или оформить займ с пониженной процентной ставкой.

Не обошла Черная пятница также и тех, кто мечтал приобрести ноутбук или смартфон. Многие украинские магазины электроники очень соскучились по покупателям и в течение недели предлагали клиентам принять участие в длительной праздничной распродаже. Продолжительность акционного периода каждая торговая сеть устанавливала по своему усмотрению.

Активное участие в праздничной распродаже приняли такие крупные торговые сети, как Сomfy, "Фокстрот", "Эльдорадо", "АЛЛО" и другие. "Крутые скидки" достигали от 7 до 70%. Более миллиона товаров различной категории были доступны по привлекательной стоимости.

Заказы из-за рубежа

Некоторые из жителей Украины считают, что заказ товаров из-за рубежа сегодня - это лишняя роскошь. Из-за длительных боевых действий в стране довольно долго не работала доставка с AliExpress и других зарубежных маркетплейсов и брендовых магазинов.

AliExpress начал свою работу в Украине еще с 15 июня 2022 года. С октября этого года маркетплейс вновь принимать заказы на все группы товаров, в том числе на электронику. Сегодня это особенно актуально. Люди заказывают фонарики, аккумуляторы и другие важные детали. Но есть один нюанс, платформа не гарантирует получение заказа в стандартный 30-тидневный срок.