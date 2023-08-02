Как украинцам получить нотариальные документы онлайн, находясь за рубежом

Несмотря на удаленность от родины, важно, чтобы эти люди имели доступ к необходимым нотариальным документам, которые могут стать фундаментом для решения нерешенных дел и проблем в Украине, а также для достижения своих целей за рубежом. В частности, для открытия бизнеса, регистрации брака, получения работы и другого нужны такие документы: свидетельства, дипломы, доверенности и тому подобное. Важно, чтобы эти документы были надлежащим образом легализованы или имели проставленный апостиль, а также были переведены на иностранный язык.

Совместно с юристами нотариальной онлайн-платформы wisenotary.com/uk, мы рассмотрим легальные пути получения нотариальных документов гражданами Украины, которые сейчас находятся за рубежом.

Визит в консульство в стране пребывания

Чтобы получить необходимые документы, украинским гражданам необходимо обращаться в консульское учреждение в стране пребывания, которое уполномочено на совершение нотариальных действий.

На практике людям приходится ехать в другой город, тратить кучу времени на запись и очереди, а также платить немалые деньги за предоставление нотариальных услуг. А если документы нужны срочно и нет возможности ехать в другой город для их получения?

“Хотя консульства и предоставляют гражданам Украины необходимые услуги, но они не имеют возможности делать это круглосуточно, быстро и в режиме онлайн, как предлагаем это мы”, – отмечают в компании Wisenotary.

Рассмотрим предложенную ими альтернативу.

Нотариальная онлайн-платформа для создания и легализации документов

Теперь оформить нотариальные документы можно, не выходя из дома, через онлайн-платформу Wisenotary. Процесс создания и легализации юридических документов здесь автоматизирован. Удостоверение доверенностей и заявлений, засвидетельствование верности копий, подписи и другие нотариальные действия совершаются без личного присутствия заявителя с использованием мобильного телефона или компьютера.

Это легально! Клиент получает готовые документы на почту в кратчайшие сроки.

Что уже сейчас можно сделать через онлайн-платформу Wisenotary:

оформить доверенность, разрешение и заявление;

проставить апостиль и сделать легализацию документов;

получить перевод документов, в том числе дипломов об образовании для их дальнейшего подтверждения;

получить бесплатную консультацию нотариуса в телеграм-боте t.me/wisenotarybot.

С помощью этого сервиса также можно заказать переводчика на интервью в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) и оформить приглашение в США.

Итак, с запуском нотариальной онлайн-платформы граждане Украины, которые находятся за рубежом, получили возможность оформить необходимые нотариальные документы без посещения консульства. Это значительно упрощает процесс получения документов в других странах, избавляет от бюрократии и экономит время.