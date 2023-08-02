Как украинцам получить нотариальные документы онлайн, находясь за рубежом
Вторжение в Украину стало причиной многочисленных изменений в жизни многих украинцев, которые были вынуждены покинуть свои дома в поисках безопасности и мира
Несмотря на удаленность от родины, важно, чтобы эти люди имели доступ к необходимым нотариальным документам, которые могут стать фундаментом для решения нерешенных дел и проблем в Украине, а также для достижения своих целей за рубежом. В частности, для открытия бизнеса, регистрации брака, получения работы и другого нужны такие документы: свидетельства, дипломы, доверенности и тому подобное. Важно, чтобы эти документы были надлежащим образом легализованы или имели проставленный апостиль, а также были переведены на иностранный язык.
Совместно с юристами нотариальной онлайн-платформы wisenotary.com/uk, мы рассмотрим легальные пути получения нотариальных документов гражданами Украины, которые сейчас находятся за рубежом.
Визит в консульство в стране пребывания
Чтобы получить необходимые документы, украинским гражданам необходимо обращаться в консульское учреждение в стране пребывания, которое уполномочено на совершение нотариальных действий.
На практике людям приходится ехать в другой город, тратить кучу времени на запись и очереди, а также платить немалые деньги за предоставление нотариальных услуг. А если документы нужны срочно и нет возможности ехать в другой город для их получения?
“Хотя консульства и предоставляют гражданам Украины необходимые услуги, но они не имеют возможности делать это круглосуточно, быстро и в режиме онлайн, как предлагаем это мы”, – отмечают в компании Wisenotary.
Рассмотрим предложенную ими альтернативу.
Нотариальная онлайн-платформа для создания и легализации документов
Теперь оформить нотариальные документы можно, не выходя из дома, через онлайн-платформу Wisenotary. Процесс создания и легализации юридических документов здесь автоматизирован. Удостоверение доверенностей и заявлений, засвидетельствование верности копий, подписи и другие нотариальные действия совершаются без личного присутствия заявителя с использованием мобильного телефона или компьютера.
Это легально! Клиент получает готовые документы на почту в кратчайшие сроки.
Что уже сейчас можно сделать через онлайн-платформу Wisenotary:
- оформить доверенность, разрешение и заявление;
- проставить апостиль и сделать легализацию документов;
- получить перевод документов, в том числе дипломов об образовании для их дальнейшего подтверждения;
- получить бесплатную консультацию нотариуса в телеграм-боте t.me/wisenotarybot.
С помощью этого сервиса также можно заказать переводчика на интервью в Службе гражданства и иммиграции (USCIS) и оформить приглашение в США.
Итак, с запуском нотариальной онлайн-платформы граждане Украины, которые находятся за рубежом, получили возможность оформить необходимые нотариальные документы без посещения консульства. Это значительно упрощает процесс получения документов в других странах, избавляет от бюрократии и экономит время.
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