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Как украинский бизнес готовится к возвращению ветеранов - Forbes.ua

12 июля, 2023 среда
14:20
Общество

По прогнозам после победы в мирную жизнь вернется примерно 3 млн военных. Уже сегодня украинские компании разрабатывают и внедряют программы поддержки таких сотрудников и их семей

О подготовке компаний к реинтеграции пишет forbes.ua

Реинтеграция не будет простой, но она стоит усилий. Ветераны будут уметь управлять людьми, принимать сложные решения и нести ответственность. "С фронта вернутся другие люди, которые будут отличаться от тех, которые шли на войну", – предупреждает Елена Бондар, директор консалтинговой компании Wellbeing Company.

Укрзализныця

Из около 230 000 сотрудников УЗ воюют более 10 000. 349 демобилизованы и возвращаются к работе. "20% раненых, с которыми мы на связи, получают инвалидность, – говорит директор департамента соцполитики УЗ Ольга Безпалько. – По этой логике в штате может быть около 2000 человек с инвалидностью". Минэкономики прогнозирует, что инвалидность получат почти 600 000 ветеранов.

В УЗ много профессий, которых больше не существует на рынке, таких как монтеры путей. Если компания не вернет ветерана на работу, он может не устроиться по специальности вообще. Чтобы этого не допустить, УЗ ищет возможности для работника, который не может работать в своем структурном подразделении. Переучить, выбрать соседний филиал или даже сменить город работы, если он готов к переезду.

Отдельное направление работы УЗ – создание реабилитационного центра на базе медицинского учреждения. "Общаясь с военными, мы заметили: кроме острых случаев часто возникает потребность в дополнительном восстановлении", - говорит Беспалько. Целевая аудитория в ближайшие два года – военные, военные железнодорожники и те, кто травмировался на работе.

Ferrexpo

Из почти 10 тысяч сотрудников компании служат 700. В Ferrexpo запустили программу тренингов. Команде объясняют, с какими состояниями может сталкиваться ветеран, как не провоцировать конфликты или грамотно выходить из них. Каждый в коллективе должен уметь фиксировать начало флешбека – воспоминания о травматическом событии, которое ветеран будто переживает снова, узнать его и действовать.

Отношения в команде для Ferrexpo – вопрос безопасности. "Производство исполнено громких неожиданных звуков, – объясняет директор по управлению персоналом и бытом компании Анна Адом. – Важно своевременно отслеживать изменения состояния человека. Ошибка может стоить дорого".

Ядро "ветеранской стратегии" Ferrexpo – служба поддержки, которая будет исследовать программы помощи военным. "Команда будет понимать проблему сотрудника и будет искать решения – наши, благотворительные или государственные", – говорит Адом. Она также будет отвечать за навигацию в бюрократических лабиринтах, обучение и профориентацию.

Главный вызов для Адом – реинтеграция ветеранов в рабочую среду. В первую очередь речь идет о людях с инвалидностью. Несколько сотрудников Ferrexpo лишились конечностей.

Между тем в медицинско-санитарной части Ferrexpo с февраля 2022 года прошли реабилитацию около 400 воинов с различными травмами: минно-взрывными, осколочными ранениями и открытыми переломами. Это помогло представить, с чем придется работать по возвращении сотрудников.

МХП

Из более 2000 мобилизованных работников компании МХП вернулись более 100. В программе реинтеграции компании есть специалисты, отвечающие за первую встречу ветерана на предприятии. В частности, помогают с прохождением медицинского чекапа в комфортных условиях.

Если сотрудник МХП не готов пройти онбординг и приступить к работе, ему дают время отдохнуть и предлагают постоянную связь с командой программы реинтеграции "МХП Рядом".

Первые потребности ветерана по возвращении – решение юридических вопросов и забота о физическом и ментальном здоровье, говорит директор по вопросам защиты здоровья и безопасности сотрудников в МХП Елена Бойченко. "Если человек будет болеть, мы планируем искать медицинские учреждения и санатории для реабилитации", – говорит она. В маршруте ветерана в МХП встречается с психологом, который готовит демобилизованного работника к новому восприятию себя.

Также в компании будут поддерживать сотрудников в поиске себя: предлагать обучение и возможность получения новой специальности. "Ветеран сможет попробовать себя в нескольких новых ролях – IT, финансы, что угодно, – говорит Бойченко. – Если почувствует, что это не его, – будем искать дальше".

Укрзализныця
Война с Россией
Ferrexpo
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