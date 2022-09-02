Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

В Латвии работает единый номер для украинцев, позвонив по которому можно узнать, как работает медицинская система в этой стране, найти узкого специалиста и записаться к нему на прием и получить консультацию семейного врача или терапевта: +371-8000-1234 или +371- 6704-5005 (для звонков с заграничных номеров).

Медицинские услуги для вынужденных переселенцев из Украины бесплатны. Платить нужно только за осмотр и лечение зубов и только взрослым. Для детей до 18 лет стоматологическая помощь в Латвии бесплатна.

Чтобы попасть на прием к врачу (любому), нужно предварительно записаться. Для этого следует позвонить по телефону или обратиться в регистратуру учреждения, оказывающего медицинские услуги на первичном звене.

Как и во всех европейских странах (в Украине в частности), в Латвии семейный врач решает большинство проблем, возникающих у человека со здоровьем: проводит осмотры, лечение, вакцинацию, направляет на лабораторные и инструментальные исследования, а при необходимости – к узким специалистам, дает направление на стационарное лечение и выписывает рецепты на лекарства, в том числе те, которые отпускаются по государственным программам. На бесплатные медикаменты, кстати, могут рассчитывать и беженцы из Украины, особенно пожилые люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эта программа реимбурсации лекарственных средств наиболее популярна.

В Минздраве подчеркивают, что большинство препаратов в Латвии рецептурны.

При неотложном состоянии следует вызвать бригаду экстренной медицинской помощи по номеру 112 или 113.

Украинцы, имеющие тяжелые и/или хронические заболевания, при приезде в Латвию должны сразу обратиться к семейному врачу и стать у него на учет. Именно врачи общей практики координируют таких пациентов.

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