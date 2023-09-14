Скажем, несмотря на резкое увеличение количества спутников (и действующих и отработавших уже — фактически космический мусор, который уже наносит вред), только компаниям Илона Маска дали разрешение на запуск 4,425 млн спутников, на 83 орбитах (от 1110 до 1325 км от Земли), что в несколько раз будет превышать количество имеющихся на сегодняшний день.

Возможно, нужно ввести, по аналогии с выбросами парниковых газов, принцип квотирования, согласно которому каждая страна будет иметь право на запуск и выведение на орбиту определенного числа космических объектов? Государства, не имеющие космических программ или конкурирующие в освоении околоземного пространства – могут продавать свои квоты тем, кто будет увеличивать в разы в ближайшие 10-15 лет количество космических объектов.

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Тогда Илон Маск будет не в геополитику "играть" или судиться с украинской кампанией за название "Старлинк", а, возможно, обращаться в Украину за покупкой квоты или предлагать соглашение о частичном участии в проектах и совместном использовании.

Пожалуй, стоит нашим специалистам в этой области посмотреть, есть ли варианты внесения соответствующих изменений в уже устаревшую "Конвенцию о международной ответственности за ущерб, причиненный космическими объектами", или предложить для рассмотрения проект нового международного соглашения, которое урегулировало бы этот вопрос.

В любом случае, Украина должна быть очень активной в этой области. Это вопрос национальной безопасности!

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Об авторе. Валерий Чалый, дипломат, бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США

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