На таких темах акцентируют международные издания 23 июня:

Затонувший батискаф важнее возможного теракта на Запорожской АЭС?

Фото: Энергоатом

Темой номер один во всех мировых СМИ было известие о том, что пятеро членов экипажа пропавшего батискафа "Титан" погибли на дне Атлантического океана при попытке исследовать обломки затонувшего корабля "Титаник". Интересно, что предупреждение президента Украины Владимира Зеленского, адресованное всему миру, о планах российских агрессоров взорвать крупнейшую ядерную станцию Европы, Запорожскую АЭС, почти не вызвало интереса к мировым медиа. Среди тех, кто акцентировал на этом были журналисты The Washington Post. Они отметили, что предупреждение Зеленского было сделано из-за роста обеспокоенности безопасности Запорожского ядерного объекта.

"Зеленский не предоставил подробностей, но сказал, что Украина поделится "всеми доказательствами" с международными партнерами Киева. Он также предупредил, что "радиация не знает границ" и "на кого она попадет" будет зависеть от "направления ветра". В России обвинение Зеленского отвергли", - пишут журналисты.

Сегодня в Калининграде генеральный директор Международного агентства по атомной энергии должен встретиться с главой российской государственной ядерной компании Алексеем Лихачевым после того, как на прошлой неделе посетил Киев и ЗАЭС. Темой обсуждения станет безопасность и целостность крупнейшего ядерного объекта Европы.

Атака на мост, соединяющий Крым с материковой Украиной

Фото: из соцсетей

Мировые медиа больше заинтересовала новость о ракетном ударе по контролируемому Россией мосту далеко за линией фронта Украины, который пересекает пролив Чонгар и соединяет Крым и Херсонскую область.

На видео и фотографиях, проверенных The New York Times, видно повреждение обоих пролетов. Главный автомобильный мост имеет дыру, а поверхность проходящего рядом меньшего моста также, кажется, повреждена. Установленный Кремлем "лидер" Крыма Сергей Аксенов заявил, что в результате атаки никто не пострадал и что взрывотехники "выясняют причины". Так называемый губернатор оккупированного Херсона Владимир Сальдо прямо обвинил Украину, сказав, что по мосту ударили ракетами большой дальности Storm Shadow, предоставленными Великобританией.

"Ранее на этой неделе министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что украинские военные планируют нанести удар по Крыму ракетами большой дальности, и предупредил о "немедленных ответных ударах", если это произойдет. Когда взрыв в октябре сильно повредил другой мост на Крымском полуострове, что соединяет его с материковой частью России, - Россия ответила нападением на энергосеть Украины, что стало серьезной эскалацией войны", - отмечают в The New York Times.

The Guardian добавили , что ракеты Storm Shadow имеют дальность более 250 км, что значительно больше, чем высокоточные ракетные установки Himars, активно используемые Украиной.

"Ракеты меньшей дальности стали менее эффективными, поскольку Россия перемещает свои войска и резервы поставок дальше линии фронта. Ракеты Storm Shadow должны позволить Украине поражать ранее недоступные цели", - отмечают в The Guardian.

Украинские власти не подтвердили использование ракет Shadow во время атаки на мост.

В то же время пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил , что США не причастны к ударам по Чонгарскому мосту, и Украина с начала полномасштабного вторжения России сама выбирает цели для ударов.

В BBC акцентировалось , что Россия использует эту дорогу как сухопутный мост в Крым, а Мелитополь считается одной из целей контрнаступления Украины, которое началось на юге Запорожской области в начале этого месяца.