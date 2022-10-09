Сейчас мы расскажем, как учить английский онлайн продуктивно, с удовольствием для себя и реальным получением знаний.

Секреты, как учить английский онлайн интересно и результативно

Педагогика – вещь сложная. Поэтому порой преподавателям приходится уделять массу усилий не просто выкладке материала по английскому языку, но и по поиску мотивации у студентов. И вот какими секретами они делятся с теми учениками, которым с трудом удается адаптироваться к онлайн-формату:

Перестаньте себя корить. Это худшее, что вы можете сделать со своим обучением. Просто расслабьтесь и примите тот результат, который получается. А лучше сравнивайте себя с ребенком, который только учится говорить. Ставьте другие цели. Пускай вашим конечным пунктом в изучении языка онлайн остается полное им овладение. Однако эту цель следует поставить и забыть, сосредоточившись на более простых и привлекательных – общение с новыми людьми, возможность посмотреть любимый англоязычный фильм без перевода, поиск новых друзей в социальных сетях по всему миру, путешествия. Найдите крутого преподавателя, который будет учить вас английскому онлайн. Большинство современных школ позволяют студентам знакомиться с преподавателями до начала обучения, предоставляют бесплатные пробные занятия. Поэтому вы сможете выбрать того наставника, который вам импонирует и сможет эффективно учить языку.

И если хотите получить результат, не пропускайте занятия. Даже если у вас нет настроения сидеть перед компьютером и учить английский, попробуйте просто пассивно провести время перед экраном. Есть вероятность, что занятие окажется более интересным, чем казалось, и постепенно вы включитесь в процесс. Но и даже при пассивном слушанье вы что-то да запомните!

Есть ли ученики, неспособные к освоению языка

Практика показывает, что учить языки могут абсолютно все люди независимо от возраста. Причиной плохих результатов в стараниях являются:

Отсутствие системности. Учебники по грамматике и словари не помогут овладеть языком – нужно давать себе возможность регулярно практиковаться. Большие перерывы. Если открывать учебник раз в месяц – вы вряд ли что-то выучите. Чтобы овладеть языком, нужно тотальное погружение. Психологические ограничения. Самый труднопреодолимый барьер, поскольку страх сделать ошибку или оказаться неудачником может лежать глубоко в психике. Но если целенаправленно с ним работать, в том числе вместе с психотерапевтом, у студентов обычно начинают появляться отличные достижения.

Удачи – у вас точно все получится!