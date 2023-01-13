Как уберечься от отравления угарным газом: советы спасателей
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям дала советы, как уберечься от отравления угарным газом
Об этом ГСЧС сообщила в telegram .
"Учащающийся газ абсолютно неощутим для человека, но влияет на организм даже в небольшой концентрации и может привести к смерти. Он образуется в процессе горения и не имеет запаха, вкуса или цвета. Именно поэтому для его идентификации необходим специальный прибор — детектор угарного газа", - отметили в ГСЧС.
В частности добавляется, что главными симптомами отравления являются головная боль, тошнота, учащенное дыхание, слабость, усталость и головокружение.
"Основными источниками угарного газа становятся трещинные печи и генераторы, расположенные на балконах или у окон и дверей. Напоминаем, что генераторы должны стоять только на улице не менее 6 метров от двери и окон", - в частности подчеркнули спасатели.
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Также отмечается, что при отравлении угарным газом, прежде всего, нужно обеспечить пострадавшим доступ к свежему воздуху.
"Если плохо кому-то рядом – вынесите пострадавшего на свежий воздух, окажите первую домедицинскую помощь и вызовите 103. Подложите под голову подушку, расстегните воротник и пояс", – посоветовали спасатели.
В помещении нужно открыть окна и выключить все приборы, которые могут генерировать угарный газ. Вызвать аварийную газовую службу следует по номеру 104.
- 30 декабря Государственная служба по чрезвычайным ситуациям объяснила украинцам , что делать, если исчезла связь.
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