Как тяжелобольным и травмированным украинцам подать заявку на лечение за границей. Разъяснение Минздрава

Как это сделать, разъяснили в Министерстве здравоохранения Украины .

Для этого на сайте ведомства в разделе "Опрос" следует заполнить анкету и ждать обратной связи.

Кто может подать такую заявку

пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, нуждающиеся в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;

пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (с ожогами);

дети и взрослые с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи.

Каждый случай, как объясняют в Минздраве, рассматривается отдельно.

Подготовка пациента к медицинской эвакуации обычно длится от 3-4 дней до 2 недель. Коммуникацию с клиниками и международными партнерами осуществляет министерство.

Транспортировку и лечение украинских граждан финансируют международные организации, а также страны, принимающие украинцев.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину благодаря беспрецедентной международной поддержке Минздрава удалось эвакуировать в медицинские учреждения стран-партнеров более 1200 пациентов.

Украинские беженцы (а это все, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года и получил временную защиту в одной из этих стран), имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами тех стран, где они нашли убежище от войны.

Если пациент лечится в Украине, расходы на его лечение, как и до большой войны, покрывает Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.

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