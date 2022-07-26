Как тяжелобольным и травмированным украинцам подать заявку на лечение за границей. Разъяснение Минздрава
Если у человека тяжелое заболевание, или он получил травму в результате войны, он может подать предварительную заявку на Программу медицинской эвакуации
Как это сделать, разъяснили в Министерстве здравоохранения Украины .
Для этого на сайте ведомства в разделе "Опрос" следует заполнить анкету и ждать обратной связи.
Кто может подать такую заявку
- пациенты с травмами, полученными в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, нуждающиеся в оказании третичной (высокоспециализированной) медицинской помощи;
- пациенты, нуждающиеся в оказании комбустиологической помощи (с ожогами);
- дети и взрослые с новообразованиями, нуждающиеся в оказании высокоспециализированной медицинской помощи.
Каждый случай, как объясняют в Минздраве, рассматривается отдельно.
Подготовка пациента к медицинской эвакуации обычно длится от 3-4 дней до 2 недель. Коммуникацию с клиниками и международными партнерами осуществляет министерство.
Транспортировку и лечение украинских граждан финансируют международные организации, а также страны, принимающие украинцев.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину благодаря беспрецедентной международной поддержке Минздрава удалось эвакуировать в медицинские учреждения стран-партнеров более 1200 пациентов.
Украинские беженцы (а это все, кто пересек границу после 24 февраля 2022 года и получил временную защиту в одной из этих стран), имеют право на бесплатную медицинскую помощь наравне с гражданами тех стран, где они нашли убежище от войны.
Если пациент лечится в Украине, расходы на его лечение, как и до большой войны, покрывает Национальная служба здоровья Украины в рамках Программы медицинских гарантий.
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