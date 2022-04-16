Как только закончатся дожди, враг пойдет в наступление, - Гайдай о ситуации на Донбассе

Об этом чиновник утром в субботу, 16 апреля 2022 года, заявил на государственном телеканале Freedom, передает Еспресо.TV .



Как подчеркнул Гайдай, россияне "завершают" формирование "этой своей группировки".



"Их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю так: дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей. По количеству личного состава и техники они уже все готовы для прорыва", - отметил руководитель Луганщины.



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Окупанты усиленно обстреливают пока не подконтрольные им города на территории Луганщины из тяжелого вооружения.

"Логика оккупанта понятна - они хотят все стереть с лица земли, чтобы украинским военным нечего было защищать. То есть сейчас производится или поквартальный обстрел или хаотичный обстрел городов, обстреливается все. Уничтожаются полностью населенные пункты с жителями, со всеми, кто там есть", – добавил глава ОВА.



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При этом Гайдай призывает тех жителей области, которые еще не были эвакуированы, немедленно это сделать.



"Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" - добавляет Сергей Гайдай у себя на Facebook.



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