English Львов Главная
ru ua
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Как только закончатся дожди, враг пойдет в наступление, - Гайдай о ситуации на Донбассе

Как только закончатся дожди, враг пойдет в наступление, - Гайдай о ситуации на Донбассе

16 апреля, 2022 суббота
14:01
война с Россией

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай поделился своим видением того, когда новая ударная группировка российских войск попытается пойти в полномасштабное наступление на Донбассе

Об этом чиновник утром в субботу, 16 апреля 2022 года, заявил на государственном телеканале Freedom, передает Еспресо.TV .

Как подчеркнул Гайдай, россияне "завершают" формирование "этой своей группировки".

"Их здесь десятки тысяч, сотни единиц техники, все свозят и свозят, подвозят резервы. Думаю так: дожди закончатся и начнется наступление. Пауза в наступлении была из-за дождей. По количеству личного состава и техники они уже все готовы для прорыва", - отметил руководитель Луганщины.

Читайте также: Я настаиваю и буду настаивать, что мы имеем дело с геноцидом, - Виталий Портников

Окупанты усиленно обстреливают пока не подконтрольные им города на территории Луганщины из тяжелого вооружения.

"Логика оккупанта понятна - они хотят все стереть с лица земли, чтобы украинским военным нечего было защищать. То есть сейчас производится или поквартальный обстрел или хаотичный обстрел городов, обстреливается все. Уничтожаются полностью населенные пункты с жителями, со всеми, кто там есть", – добавил глава ОВА.

Смотрите и читайте : Карта боевых действий в Украине по состоянию на 21:00 15 апреля

При этом Гайдай призывает тех жителей области, которые еще не были эвакуированы, немедленно это сделать.

"Отсчет начат, погода скоро изменится, уже не так много времени до сакральной для орков даты, 9 мая. Успейте уехать! Помогите ВСУ защитить Луганщину и выгнать врага!" - добавляет Сергей Гайдай у себя на Facebook.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Донбасс
Донетчина
9 мая
новости Донбасса
Сергей Гайдай
Читайте также:
Антон Купрін
15 апреля, 2022 пятница
Вместе с крейсером "Москва" ликвидирован и его командир, - Геращенко
14 апреля, 2022 четверг
Атака на крейсер "Москва" стала поворотным моментом в войне против России, - американский эксперт
Прем'єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон (ліворуч) і прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін
16 апреля, 2022 суббота
"Запустив ракету" в сторону Запада, Путин получит бумеранг с точным управлением", - The Guardian
Киев
+8°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 29.97
    Покупка 29.97
    Продажа 31.13
  • EUR
    Покупка 32.43
    Продажа 33.77
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, суббота
16 апреля
14:21
Николай Княжицкий: Ватикан должен говорить правду о войне в Украине
14:12
Крупнейший дилер украинских шин в Европе привез гуманитарный груз во Львов
14:03
В Бородянке установили модульные дома для рабочих ГСЧС и волонтеров, разбирающих завалы в городке
14:02
Россияне ударили по центральному району Харькова ракетой, один человек погиб, 18 ранены
13:50
байден
Байден обнародовал декларацию о доходах за 2021 год
13:45
Более тысячи гражданских сейчас в плену у оккупантов, - Верещук
13:40
Порошенко в эфире MSNBC: "Для того, чтобы изменить ход войны, нам необходимо всего 100 истребителей, всего 200 вертолетов, всего 300 танков и где-то 1000 бронемашин"
13:23
Обновлено
В Киеве прогремели взрывы в Дарницком районе
13:15
Эксклюзив
Более 65 тысяч боеприпасов обезврежены, где их находят, - пресс-офицер ГСЧС
13:15
Профессиональные пожарные и спасатели из США, Австралии, Германии и Польши прибыли в Украину, - ГСЧС
13:13
Борис Джонсон
Джонсону запретили въезд в Россию
12:52
В Полтавской области показали последствия ракетного удара, в результате которого на ферме погиб сторож
12:36
В черногорском Цетине ежедневно с начала нового этапа войны проводят марши поддержки украинцев, - МИД Украины
12:35
Рашисты ударили из "градов" по домам в районе Кривого Рога
12:24
Наркоманы, деды и проститутки: российские инструкторы о новобранцах, которых затащили в армию, - перехват СБУ
12:00
Украина получила около $924 миллионов гуманитарной помощи от людей и компаний со всего мира, - Ермак
11:27
Уничтожено 20 100 оккупантов, 762 танка, 371 система артиллерии, 163 самолета и 145 вертолетов - Генштаб ВСУ обнародовал потери РФ с начала полномасштабной войны в Украине
11:19
"Итальянский триколор вернулся в Киев": в столице снова открылось посольство Италии
11:13
Эксклюзив
Россия потеряет преимущество в Балтийском море, - Мусиенко
11:12
Эксклюзив
Горение лесов в Чернобыльской зоне - это ядерный терроризм, угрожающий украинцам загрязнением окружающей среды радионуклидами, - эколог
11:01
Оккупанты намерены перекрыть въезды и выезды из Мариуполя, чтобы устроить "фильтрацию" всех мужчин
10:23
В волонтерский центр в Днепре, куда ежедневно приходят сотни беженцев, привезли несколько машин гуманитарного груза, – Порошенко
10:22
В Одесской области российские военные пытаются возобновить интенсивную воздушную разведку, используя дроны
10:07
Российские оккупанты нанесли удар по птицефабрике около Днепра
10:06
Эксклюзив
В Изюме враг пытается накапливать силы, маркирует технику всеми буквами алфавита, – депутат горсовета
09:48
На 16 апреля согласованы 9 гуманитарных коридоров, - Верещук
09:31
Для жителей Луганщины и Донбасса 16 апреля отправится эвакуационный поезд из Покровска
09:29
Число погибших во время нового этапа войны детей достигло 200, - омбудсмен Людмила Денисова
08:43
ВСУ на Донбассе отбили 10 атак врага, уничтожили 3 танка, 3 артиллерийские системы и бронетранспортер, - Генштаб
08:19
Из-за российских обстрелов Северодонецк остался без газа и воды, в Кременной погиб человек, - глава Луганской ОВА Гайдай
08:15
Российские и белорусские грузовики застряли в длинных очередях на восточных границах ЕС, пытаясь уехать из Европы из-за запрета перевозить грузы в пределах ЕС
07:56
В результате ночного ракетного удара РФ по Полтавщине погиб один человек
07:25
"Своевольные действия Концерна РРТ можно расценивать не иначе как диверсионную работу в пользу врага" - открытое письмо "Еспресо", "Прямого" и "5 канала" в представительство Европейского Союза в Украине
06:59
За сутки уничтожено 76 оккупантов и 16 единиц техники, - оперативное командование "Юг"
06:50
Этьен де Понсен
Посольство Франции возобновило работу в Киеве
06:27
гранатомет NLAW
Британские военные инструкторы возобновили работу в Украине, - The Times
06:20
Херсон
В Херсоне местные жители массово вывешивают украинскую символику на зданиях города, - терроборона
06:05
Парламентарии Литвы предлагают сделать 9 мая днем памяти жертв геноцида в Украине
05:54
В США из Мексики начали прибывать несовершеннолетние украинцы без сопровождения, - CNN
05:39
Для тех, кто потребляет менее 250 кВт электроэнергии, тарифы "заморозят" на полгода, - Зеленский
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV