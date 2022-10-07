Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Когда есть кризис и у нас проблемы на фронте, то все объединялись и думали только о том, как противостоять оккупантам. Однако как только украинская армия начинает наступать, то сразу народные депутаты в Верховной Раде расслабляются, забывают о благосостоянии государства и думают, как заложить в бюджет свои желания", - считает Княжицкий.

Народный депутат уверен, что власть должна объединиться перед вызовами для украинского государства.

"Мы до конца не осознаем, какие вызовы стоят перед нами. Нам нужно делать серьезные реформы. К сожалению, в парламентском большинстве этого осознания нет. Конечно, мы должны благодарить ВСУ, что армия оккупантов не стоит под Киевом, однако то, что отдельные народные депутаты ведут себя недостойно, очень неприятно", - добавил он.

7 октября Верховная Рада Украины приняла проект Государственного бюджета Украины на 2023 год

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