Как только ВСУ успешно наступают, в Верховной Раде забывают о благосостоянии государства, - Княжицкий
Народный депутат Николай Княжицкий считает, что власть до конца не осознает вызовы, стоящие перед украинским государством
Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Когда есть кризис и у нас проблемы на фронте, то все объединялись и думали только о том, как противостоять оккупантам. Однако как только украинская армия начинает наступать, то сразу народные депутаты в Верховной Раде расслабляются, забывают о благосостоянии государства и думают, как заложить в бюджет свои желания", - считает Княжицкий.
Народный депутат уверен, что власть должна объединиться перед вызовами для украинского государства.
"Мы до конца не осознаем, какие вызовы стоят перед нами. Нам нужно делать серьезные реформы. К сожалению, в парламентском большинстве этого осознания нет. Конечно, мы должны благодарить ВСУ, что армия оккупантов не стоит под Киевом, однако то, что отдельные народные депутаты ведут себя недостойно, очень неприятно", - добавил он.
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