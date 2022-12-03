Как только спецслужбы РФ решат, что Путин им не нужен – он из бункера уже не выйдет, - Портников

Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Путин не думает о своем народе, в Москве бомбоубежищ нет. Там главное, чтобы Путину было хорошо. Путин - это человек, имеющий конспирологическое представление о жизни. Он может считать, что прячется в бункере не обязательно от американцев. Он может прятаться от своих, если они захотят его убить. Но в бункере может произойти тоже что угодно. Например, плохая циркуляция кислорода. До сих пор этого не произошло, потому что его деятельность соответствует интересам политической элиты России и русского народа. Он выражает интересы людей, которые живут в России. Если он перестанет выражать интересы - найдется возможность избавиться от него", - подчеркнул Портников.

По словам журналиста, пока Путин воюет с Украиной, пока он дарит россиянам надежду, что он еще захватит какую-то территорию – он бессмертен.

"Не стоит надеяться на то, что россияне изменят свою точку зрения в связи с ухудшением социальной ситуацией в стране. Сейчас больше возможностей электронной слежки за людьми, чем было раньше. Появляется современная возможность контроля над общественным мнением. Это все проблема для людей, но также и проблема для Путина. Он может сидеть в бункере и считать, что он под надежной охраной. Но как только спецслужбы РФ решат, что Путин им не нужен, и только создает им проблемы - он из бункера уже не выйдет", – добавил Портников.

8 октября Washington Post сообщил, что один из представителей ближайшего оцепления Владимира Путина прямо указал ему на ошибки и неудачи в войне в Украине.

Миллиардер Юрий Ковальчук был одним из идеологов вторжения в Украину и убеждал российского диктатора Владимира Путина в слабости Запада

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