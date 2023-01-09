Об этом политический эксперт Александр Антонюк заявил в эфире Еспресо.

"С точки зрения человеческого ресурса для РФ не важен никто. Это разве что привязанность персональная, как Медведчука к Путину. Как символ наместника Павла могут забрать. С точки зрения пропагандиста, который должен продолжить свою деятельность. Как только у него будут наручники или хотя бы электронный браслет, то разговоры в плане переговорного процесса по обмену пленных на Павла будут вестись", - считает он.

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По мнению Антонюка, возможно, с ним из-за этого так толерантно обращаются.

"Чтобы потом он не рассказывал, как его "пытали, держали в голоде и холоде". Для того чтобы таких вещей не было, возможно, его держат на определенном контроле. Такой вариант я не отвергаю и не считаю наихудшим. Если мы на него одного можем обменять несколько сотен наших пленных, так почему бы и нет", - подытожил полит-эксперт.

2 декабря президент Владимир Зеленский ввел в действие персональные санкции в отношении некоторых представителей религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния в Российской Федерации.

По информации СМИ, среди подсанкционных лиц оказался митрополит церкви Московского патриархата Павел (Лебедь) и близкий ему миллиардер, экс-нардеп Вадим Новинский .