Как только мониторинг покажет приближение того или иного региона к желтой зоне, карантин будет восстановлен, - Ляшко
Ожидаемый всплеск заболеваемости коронавирусной инфекцией в связи с приходом на территорию Украины штамма Дельта вернет в страну карантинные ограничения, предусмотренные постановлением Кабинета министров
Об этом заявил министр здравоохранения Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ в Украине Екатерине Булавиновой, сообщают Факты .
"На сегодня у нас есть все возможности этого не допустить", - отметил Ляшко.
По его словам, будет интересно наблюдать опыт отмены карантина в Великобритании на фоне резкого роста количества новых случаев заболеваний Covid-штамм Дельта.
По мнению Ляшко, это очень противоречивый опыт, который в свое время практиковала Швеция, но вскоре признала его ошибочным и возобновила ограничения, обусловленные карантинным режимом.
Что касается Украины, которая сейчас находится в зеленой зоне, министр отметил, что как только мониторинг покажет приближение того или иного региона к желтой зоне, карантинные ограничения будут сразу же восстановлены.
Министр напомнил, что постановление правительства об адаптивном карантине в связи с Covid-19 действует, его пока никто не отменял.
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