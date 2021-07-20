Как только мониторинг покажет приближение того или иного региона к желтой зоне, карантин будет восстановлен, - Ляшко

Об этом заявил министр здравоохранения Ляшко в интервью медицинскому эксперту ЮНИСЕФ в Украине Екатерине Булавиновой, сообщают Факты .

"На сегодня у нас есть все возможности этого не допустить", - отметил Ляшко.

По его словам, будет интересно наблюдать опыт отмены карантина в Великобритании на фоне резкого роста количества новых случаев заболеваний Covid-штамм Дельта.

По мнению Ляшко, это очень противоречивый опыт, который в свое время практиковала Швеция, но вскоре признала его ошибочным и возобновила ограничения, обусловленные карантинным режимом.

Что касается Украины, которая сейчас находится в зеленой зоне, министр отметил, что как только мониторинг покажет приближение того или иного региона к желтой зоне, карантинные ограничения будут сразу же восстановлены.

Министр напомнил, что постановление правительства об адаптивном карантине в связи с Covid-19 действует, его пока никто не отменял.