Как только ЕС признает украинские сертификаты вакцинации, желающих делать прививки станет больше, - Радуцкий
Депутат от "Слуги народа", председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что в Украине станет больше желающих вакцинироваться от COVID-19, когда ЕС признает украинские сертификаты
Об этом сообщает 24 канал, передает " УНИАН ".
Радуцкий отметил, что в конце 2020 года в Украине готовых прививаться было около 43%. В 2021-м их количество возросло до более 50%.
"Это очень хорошие цифры, но хотелось бы 70% или 80%, как в цивилизованных странах. Растет доверие к Министерству здравоохранения. Евросоюз нас упрекал, что надо мощнее вести рекламную кампанию. Обсудили и сошлись во мнении, что как только ЕС начнет признавать сертификаты вакцинации (эти переговоры на финальной стадии), то желающих будет больше ", - сообщил политик.
Радуцкий отметил, что медийно и в соцсетях антивакцинальная кампания мощнее, чем прививочная. Однако в Украине, по его словам, количество желающих получить иммунизацию, растет.
Радуцкий пояснил, что антивакцинальная кампания не только в Украине. Единственная разница с заграницей в том, что, например, в Бельгии не хотят вакцинироваться молодые люди, ибо слышали, что болезнь поражает пожилых людей. В Украине молодежь более осведомленная.
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