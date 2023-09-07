"Как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем": Данилов о выборах во время войны

Об этом он сказал в эфире "Завтрака с 1+1".

Данилов отметил, что выборы невозможны без участия военных, потому что волеизъявление должно быть доступным для всех. В то же время, если забрать бойцов из окопов, Украина проигрывает.

"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал секретарь СНБО.

Он также напомнил, что миллионы беженцев находятся за границей и не каждый из них сможет принять участие в голосовании.

"Людям, которые начинают давать советы, нужно понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", - отметил Данилов.

Выборы во время войны

В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".

А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.

В августе вицеспикер Совета Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.