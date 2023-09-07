"Как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем": Данилов о выборах во время войны
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что Украина проиграет России, проведя выборы во время войны. По его словам, участие военных при таких условиях невозможно
Об этом он сказал в эфире "Завтрака с 1+1".
Данилов отметил, что выборы невозможны без участия военных, потому что волеизъявление должно быть доступным для всех. В то же время, если забрать бойцов из окопов, Украина проигрывает.
"Я могу сказать: как только агитаторы зайдут в окопы — мы проиграем. Не может агитация быть в окопах, а наши люди находятся в окопах. А задача государства достаточно проста — обеспечить голосование каждого", — сказал секретарь СНБО.
Он также напомнил, что миллионы беженцев находятся за границей и не каждый из них сможет принять участие в голосовании.
"Людям, которые начинают давать советы, нужно понимать, что нужно жить в наших реалиях, а не в реалиях, где все хорошо, нет взрывов", - отметил Данилов.
Выборы во время войны
В мае глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявлял о необходимости провести в Украине свободные и честные выборы, несмотря на войну. На это секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Данилов категорически ответил: "Никаких выборов, включая президентские и парламентские, в Украине во время действия военного положения быть не может".
А 28 июля глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Конституция Украины не запрещает проведение выборов во время действия военного положения, но сейчас необходимо держать баланс.
В августе вицеспикер Совета Корниенко сказал , что есть по меньшей мере три категории людей, которые не смогут принять участие в выборах. Первая категория – беженцы. По словам Корниенко, такого количества инфраструктуры, которая позволит проголосовать всем желающим, за границей просто нет. Вторая категория – внутренне перемещенные лица. Здесь могут возникнуть проблемы с учетом и формированием списков. Третья категория – военные.
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