"Как тебя защитить, Киев мой?" — Движение ЧЕСТНО открыло выставку в Музее агитации

В этой выставке собрано почти 150 фотокопий – это агитация кандидатов в мэры Киева.

"Мы видим, что киевляне продержались как избиратели, понимающие #ДеЗрада, ровно один полный избирательный цикл после Оранжевой революции. Все изменилось в 2020 году. Александр Попов, которого госпредатель Виктор Янукович в свое время назначил главой КГГА и установил на площади "елку" , чуть ли не вышел во второй тур во время выборов киевского городского главы, а фигурант Реестра госпредателей Андрей Пальчевский оказался очень близок к 5% барьеру", — отмечает лидер Движения ЧЕСТНО Вита Думанская.

“Судебная система коррумпирована и не реформирована. Оставлять ответственность за суверенитет и государственность только на избирателей — это увеличивать риски, что возникшая ситуация в 2014 и 2022 может повториться снова. Это то, над чем должны серьезно задуматься не только украинские политики, но и европейское сообщество," - резюмирует Думанская.

Напомним, парламент до сих пор не рассмотрел правительственный законопроект, предусматривающий лишение мандатов депутатов местных советов. Также ожидают рассмотрения с десяток других инициатив, направленных на очищение политической системы от влияния пророссийских политиков.

В "Честно" отмечают, что Нестор Шуфрич вместе со своими коллегами из экс-ОПЗЖ до сих пор занимают ключевые посты в комитетах. В парламенте также зарегистрировали уже несколько люстрационных инициатив, но они так же до сих пор не рассмотрены.