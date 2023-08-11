Экономическая ситуация

На фоне пересмотра большинства макроэкономических прогнозов в сторону улучшения, обнародованные на прошлой неделе результаты ежемесячного опроса предприятий, проводимые Национальным банком Украины, засвидетельствовали в целом негативные ожидания бизнеса по результатам деятельности в ближайшей перспективе. После трех месяцев положительных ожиданий Индекс ожиданий деловой активности снизился до 48.8 (значение индекса на уровне 50 является нейтральным). Подобная динамика может указывать на то, что завышенные ожидания скорости контрнаступления косвенно "подогревали" ожидания деловой активности.

В июле снизились ожидания всех секторов. В то же время предприятия торговли и строительства сохранили положительные оценки своих результатов на фоне стабильного обменного курса, насыщения рынка товарами и оживления деятельности в строительстве дорог, мостов, тоннелей и трубопроводов соответственно.

Предприятия промышленности после четырех месяцев оптимистических оценок ожидают ухудшения своих экономических результатов, что может объясняться негативными вторичными эффектами для этого сектора от прекращения функционирования "зернового коридора" (потенциальные проблемы с логистикой из-за роста спроса на железнодорожные перевозки со стороны экспортеров аграрной продукции) и усиления обстрелов объектов. Несмотря на существенный фискальный импульс предприятия сферы услуг, остаются единственным сектором, в котором ожидания (после возобновления опросов в июне 2022 г.) так не превысили своего равновесного уровня. Одним из ключевых факторов такого снижения было определено "снижение спроса из-за слабой платежеспособности населения". Подобная ситуация может свидетельствовать, что трансмиссия от существенного фискального импульса крайне неравномерна и сосредоточена в довольно узкой прослойке потребителей конечных услуг.

Результаты опроса также косвенно указывают на сохранение высокого уровня фундаментального инфляционного давления – большинство опрошенных респондентов настроены на повышение цен на собственную продукцию и услуги из-за роста закупочных цен. Негативной тенденцией остается то, что респонденты промышленности и сферы услуг прогнозируют уменьшение численности работников, а увеличения персонала ожидают только предприятия торговли.

Бюджетная сфера

Во время очередного аукциона по размещению государственных ценных бумаг, который состоялся 08.08.2023, министерство финансов привлекло для финансирования государственного бюджета 7,2 млрд. гривен на сроки от 1 до 3 лет по ставкам от 17,8% до 19,50%. Перечень предложенных инвесторам бумаг соответствовал предыдущему аукциону, поэтому большинство заявок покупателей были приближены к предыдущей предельной доходности, определенной Минфином. Наибольший спрос у инвесторов имели гривневые бумаги с погашением в июле 2026 г. (заимствованы 5,1 млрд гривен), а также в январе 2025 г. (2,1 млрд гривен). Средневзвешенный уровень доходности новых гривневых заимствований составил 19,15% (по сравнению с 19,47% неделей ранее).

Объем государственных ценных бумаг в обращении за течение недели увеличился на 1,9 млрд гривен путем увеличения инвестиций в ОВГЗ со стороны юридических и физических лиц (на 1,4 и 0,7 млрд гривен соответственно), тогда как объем ОВГЗ в собственности нерезидентов сократился за неделю на 0,2 млрд. гривен.

Валютный рынок

Сокращение предложения иностранной валюты со стороны клиентов банков на фоне роста спроса на нее обусловило рост на прошлой неделе чистого спроса на иностранную валюту на МВРУ и увеличение чистой продажи иностранной валюты Национальным банком с целью сбалансирования рынка до 458 млн долларов США (по сравнению с 349 млн долларов США неделей раньше).

При этом объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке. По состоянию на 1 августа 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка достигли 41,7 млрд долларов США (+6,9% или 2,7 млрд долларов США в месяц), что обеспечивает финансирование 5,6 месяца будущего импорта.

Международные резервы продолжали расти в течение июля благодаря устойчивым и ритмичным поступлениям от международных партнеров, которые превысили чистую продажу валюты Национальным банком и долговые выплаты страны в иностранной валюте.

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 4,7 млн долларов США, из которых 1,7 млрд долларов США – макрофинансовая помощь от ЕС, 1,5 млрд долларов США – льготный кредит под гарантии Правительства Японии через механизм Целевого фонда Всемирного банка, 1 ,3 млрд. долларов США – грантовые средства через трастовый фонд Всемирного банка, 227,3 млн. долларов США – от размещения валютных ОВГЗ.

За обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте правительство выплатило 394,6 млн. долларов США. На валютном рынке в июле 2023 года чистая продажа иностранной валюты Национальным банком (в соответствии с балансовыми данными) составила 1 860,5 млн долларов США.

Финансовый сектор

По данным Национального банка, в январе-июне 2023 года чистая прибыль банковской системы увеличилась до 67,6 млрд гривен (+14,1 млрд грн в июне), что в 2,2 раза больше, чем за соответствующий период 2021 года. Чистые процентные доходы банков за 6 месяцев 2023 года составили 93,6 млрд гривен (+40,8% YOY), чистые комиссионные доходы – 25,6 млрд гривен (+22,3% YOY) и наряду с положительным результатом переоценки стоимости ценных бумаг выступали факторами улучшения финансовых результатов банков. Объем отчислений в резервы по активным операциям, который в 2022 году выступал главным фактором ухудшения финансовых результатов банков (более 120 млрд грн), с начала 2023 года остается умеренным (4,6 млрд грн). Рентабельность активов банков за январь-июнь 2023 г. составила 5,5%, капитала – 56%.

Положительные финансовые результаты деятельности позволяют банковской системе Украины демонстрировать высокие показатели адекватности капитала, по результатам июня составлявшие 23,8% для регулятивного и 14,5% – для основного капитала банков.

Объем ликвидности банковского сектора (в форме остатков на корсчетах и депозитных сертификатах НБУ) увеличился до 716 млрд грн, в том числе более 500 млрд грн – в депозитных сертификатах НБУ. Основным фактором поддержания высокого уровня банковской ликвидности продолжали выступать расходы по Единому казначейскому счету Правительства, тогда как интервенции Национального банка по продаже иностранной валюты уменьшали объем свободной ликвидности в банковской системе. Избыток ликвидности обуславливает низкий спрос банков на кредиты рефинансирования и удержания рыночных ставок на уровне нижнего предела ставок по операциям НБУ (с 28.07.0223 составляет 18%).

На условиях программы "Доступные кредиты 5-7-9%" на прошлой неделе банками было выдано 679 льготных кредитов на общую сумму 1,4 млрд. грн., из них около половины - государственными банками. Общее количество выданных кредитов с начала широкомасштабных военных действий на территории Украины по программе составило почти 34 тысячи на общую сумму 131,7 млрд гривен. Учитывая приоритетность целей военного времени, львиная доля кредитов была выдана банками в поддержку с/х производства и антивоенные цели.

Специально для Эспрессо.

Об авторе: Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета им. Вадима Гетьмана, экс-председатель Совета НБУ.