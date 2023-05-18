20 лет назад ряд офшорок, контролируемый российскими ныне подсанкционными олигархами, продал по заниженной цене группе Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа. В 2021 году они сделали вторую попытку, после первой неудачной в 2009, признать сделку недействительной, ссылаясь на формальное нарушение Декрета 15-93 (о валютном контроле). Первая инстанция отказала, ссылаясь на то, что Декрет не был нарушен, а если бы и был, то это не затрагивало бы права истцов. Апелляция отменила решение первой инстанции и приняла новое в пользу россиян (кстати 3 оффшорки из 5 уже закрыты). Большая Палата упразднила постановление апелляции и окончательно приняла решение в пользу Жеваго.

Читайте также: Власти подорвали доверие к процессу всех реформ

Мое впечатление, основанное на квалификации и опыте: решение законно, обосновано, а другого не могло быть. Жеваго просто обманули, озвучивая миф о давлении со стороны оппонентов, еще и подкрепленный предложениями взятки. Мол, не дашь денег – судьи возьмут у другой стороны. Откладывание рассмотрения дела 15.03.2023 помогло его убедить.

Жеваго просто обманули, озвучивая миф о давлении со стороны оппонентов, еще и подкрепленный предложениями взятки. Мол, не дашь денег – судьи возьмут у другой стороны. Откладывание рассмотрения дела 15.03.2023 помогло его убедить

Самым влиятельным человеком в принятии нужного решения был не председатель суда (Князев) и не председательствующий (в этом случае Виталий Уркевич), а докладчик — Юрий Власов. Конкретно докладчик делает правовой анализ, готовит предложение текста и отстаивает позицию. Судя по всему, Князев знал позицию докладчика (за Жеваго), а Жеваго – нет.

Читайте также: Об адептах идеи расстрела коррумпированных судей

Второй подозреваемый — адвокат Олег Горецкий, убедивший Жеваго, что нужно подстраховаться, дав по $150 на 18 судей ОП ВС (=2,7 млн), потому что "не хватило голосов". Не хватило голосов, чтобы принять решение за Жеваго или против, неизвестно.

Из дела как-то странно исчез непосредственный получатель средств — друг Князева нотариус Кирилл Горбуров — фигурант пленок НАБУ. Кажется, это и есть двойной агент, засадивший дружбана на кичу.

Призываю не травить подозреваемых, это невежливо. Но здоровый сарказм желателен.

Вообще-то Главой ВС должен быть Александр Мамалуй, снайпер, полный кавалер ордена "За Мужество", подразделение которого уничтожило несколько сотен оккупантов.

И дело не в том, какой он военный, он один из лучших судей ВС по рейтингу знаний.

Источник

Об авторе. Леонид Маслов, экс-член Общественного совета добродетельности. Юрист, общественный деятель, воин ВСУ

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.