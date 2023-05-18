Как судьи "развели" Жеваго
Изучил Постановление Великой Палаты ВС от 19 апреля, за которое Всеволод Князев якобы получил средства от Жеваго
20 лет назад ряд офшорок, контролируемый российскими ныне подсанкционными олигархами, продал по заниженной цене группе Жеваго 40% акций Полтавского ГОКа. В 2021 году они сделали вторую попытку, после первой неудачной в 2009, признать сделку недействительной, ссылаясь на формальное нарушение Декрета 15-93 (о валютном контроле). Первая инстанция отказала, ссылаясь на то, что Декрет не был нарушен, а если бы и был, то это не затрагивало бы права истцов. Апелляция отменила решение первой инстанции и приняла новое в пользу россиян (кстати 3 оффшорки из 5 уже закрыты). Большая Палата упразднила постановление апелляции и окончательно приняла решение в пользу Жеваго.
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Мое впечатление, основанное на квалификации и опыте: решение законно, обосновано, а другого не могло быть. Жеваго просто обманули, озвучивая миф о давлении со стороны оппонентов, еще и подкрепленный предложениями взятки. Мол, не дашь денег – судьи возьмут у другой стороны. Откладывание рассмотрения дела 15.03.2023 помогло его убедить.
Жеваго просто обманули, озвучивая миф о давлении со стороны оппонентов, еще и подкрепленный предложениями взятки. Мол, не дашь денег – судьи возьмут у другой стороны. Откладывание рассмотрения дела 15.03.2023 помогло его убедить
Самым влиятельным человеком в принятии нужного решения был не председатель суда (Князев) и не председательствующий (в этом случае Виталий Уркевич), а докладчик — Юрий Власов. Конкретно докладчик делает правовой анализ, готовит предложение текста и отстаивает позицию. Судя по всему, Князев знал позицию докладчика (за Жеваго), а Жеваго – нет.
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Второй подозреваемый — адвокат Олег Горецкий, убедивший Жеваго, что нужно подстраховаться, дав по $150 на 18 судей ОП ВС (=2,7 млн), потому что "не хватило голосов". Не хватило голосов, чтобы принять решение за Жеваго или против, неизвестно.
Из дела как-то странно исчез непосредственный получатель средств — друг Князева нотариус Кирилл Горбуров — фигурант пленок НАБУ. Кажется, это и есть двойной агент, засадивший дружбана на кичу.
Призываю не травить подозреваемых, это невежливо. Но здоровый сарказм желателен.
Вообще-то Главой ВС должен быть Александр Мамалуй, снайпер, полный кавалер ордена "За Мужество", подразделение которого уничтожило несколько сотен оккупантов.
И дело не в том, какой он военный, он один из лучших судей ВС по рейтингу знаний.
Об авторе. Леонид Маслов, экс-член Общественного совета добродетельности. Юрист, общественный деятель, воин ВСУ
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