Как стать донором крови и ее компонентов. Пошаговая инструкция от ЦОС

Инструкцию распространил Центр общественного здоровья Украины.

Чтобы подать заявку на донацию, перейдите по ссылке здесь . С вами свяжется координатор, который уведомит, когда нужно прийти на кровосдачу.

Кровь у вас не примут, если вам еще не исполнилось 18 лет или если ваш вес – менее 50 кг. Обратите внимание, что в некоторых центрах службы крови вам могут отказать, если вы весите менее 55-60 кг.

Донором может стать только здоровый человек. Наличие хронических заболеваний, прием лекарства или пребывания на учете (например, как пациент, прошедший лечение от рака) считается временным или абсолютным противопоказанием к сдаче крови. С перечнем временных противопоказаний можно ознакомиться здесь , с перечнем абсолютных – здесь .

С собой нужно взять паспорт. Но также можно воспользоваться электронными документами в приложении "Действие".

Многие продукты нельзя есть перед донацией. И если с копченой, острой и соленой едой все понятно, то то, что нельзя есть бананы, финики, орехи, свеклу и чернику, может стать для вас неожиданностью. Поэтому перед кровосдачей лучше убедиться, что ваш рацион не ухудшит качество крови. Для этого перейдите по этой ссылке .

Вы не можете сдавать кровь регулярно. Необходимо соблюдать четкие интервалы между донациями. Каких – подробно описано здесь . Учтите, что вам нужно будет периодически проверять содержание ферритина в крови, что позволит своевременно выявить и пролечить железодефицитную анемию.

По этой ссылке изложен список медицинских учреждений, где вам могут предложить сдать кровь. Выбрав вкладку "Центры по областям", вы можете выбрать ту область, в которой находится (это касается, в частности, внутри перемещенных лиц). Из заведений по Львовской области информацию о запасах крови представляет только Городской центр службы крови КНП "Первое территориальное медицинское объединение г. Львова". По состоянию на утро вторника, 3 мая, в заведении сообщают о малых запасах крови 0(I)Rh(+), A(II)Rh(-) и B(III)Rh(+). А вот запас крови A(II)Rh(+) вообще критический.

В случае возникновения дополнительных вопросов можно связаться с Координационным центром DonorUA по номеру 0 800 337 354. Все звонки – бесплатные. Чтобы получить короткий и быстрый ответ, лучше контактировать через вайбер (067)208 0303.