Как справиться с тоской по дому: Советы от СНБО Украины

Об этом сообщает Эспрессо.TV.



"Длительная война может вызвать усталость, уныние и апатию. Но не позволяйте войне поселиться внутри себя. Печаль за домом – это естественная реакция человека", - подчеркивают в СНБО.



Как справиться с тоской по дому:

• каждую эмоцию важно прожить, а не удерживать внутри;

• приобретите вещь, напоминающую родной дом;

• старайтесь делать что-нибудь важное для страны, друзей, знакомых и незнакомых, родных и чужих;

• совершайте любые простые действия или упражнения, перезагрузка мозга упорядочивает мысли и успокаивает;

• попробуйте создать новые смыслы, например, помогая другим людям;

• ешьте, отдыхайте, двигайтесь;

• знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми;

• мечтайте, что вы будете делать, когда будет безопасно и вернетесь домой.





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