Как справиться с тоской по дому: Советы от СНБО Украины
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины приводит несколько советов для украинцев, которые очень скучают по дому
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
"Длительная война может вызвать усталость, уныние и апатию. Но не позволяйте войне поселиться внутри себя. Печаль за домом – это естественная реакция человека", - подчеркивают в СНБО.
Как справиться с тоской по дому:
• каждую эмоцию важно прожить, а не удерживать внутри;
• приобретите вещь, напоминающую родной дом;
• старайтесь делать что-нибудь важное для страны, друзей, знакомых и незнакомых, родных и чужих;
• совершайте любые простые действия или упражнения, перезагрузка мозга упорядочивает мысли и успокаивает;
• попробуйте создать новые смыслы, например, помогая другим людям;
• ешьте, отдыхайте, двигайтесь;
• знакомьтесь и общайтесь с новыми людьми;
• мечтайте, что вы будете делать, когда будет безопасно и вернетесь домой.
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