Как справиться с эмоциями после прочтения негативных новостей: советы от психотерапевта

Об этом рассказала травмотерапевт, ЭМДР терапевт, координатор кризисной психологической службы города Львова Оксана Наконечная в эксклюзивном интервью для Эспрессо.

Эксперт назвала признаки хронического стресса: усталость, физическая ослабленность, эмоциональная нестабильность, невозможность выдерживать какие-то эмоциональные нагрузки, даже незначительные.

Если это окно шире – мы получаем больше каких-то нагрузок, мы можем эти эмоции проживать, и не вылетаем из нормального, условно говоря, функционирования. Когда человек долго переживает определенный стресс и не компенсирует его какими-то техниками или занятиями или просто отдыхом, тогда это окно сужается и человек может даже с мелкими раздражителями выходить из условно нормального состояния, он будет потом трудно возвращаться в нормальное психологическое эмоциональное состояние", - рассказала травмотерапевт.

По ее словам, хронический стресс – это уже более широкое понятие. Он может быть не только, когда есть какие-то травмирующие события. Это может быть тяжелая работа или постоянные нагрузки.

"Что касается людей, которые есть не на фронте, но они систематически наблюдают за новостями, имеют кучу той информации, и, к сожалению, очень много у нас информации сейчас негативной, которая затрагивает эмоционально, такие вещи тоже нужно регулировать", - сказала Наконечная.

Также она советует снизить просмотр новостей.

"Регулировать его. Например – 2 раза в день. Утром и вечером посмотреть. Не сидеть в новостях постоянно. Если вас что-то задело эмоционально, стоит с кем-то об этом поговорить, проговорить. Желательно иметь своих людей, которые вас выслушают и не будут накручивать ваш состояние. В идеале – это психолог или психотерапевт, к которому можно обратиться. Особенно такой, который разбирается в травме", - травмотерапевт.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb