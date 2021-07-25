Как спасти супружество. Советы от главы УГКЦ
"Я прощаю не потому, что я хороший, а потому, что Бог мне простил. И этим прощением я делюсь с другими. Поэтому делитесь друг с другом Божьим прощением и Божьей любовью, которую вы получили от вашего Небесного Отца"
Об этом сказал предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав, отвечая на вопрос о счастливой супружеской жизни. Сегодня, 25 липя 2021 года, его ответы появились на официальном сайте греко-католиков, передает Еспресо.TV.
Надо учиться прощать, считает глава УГКЦ, потому что прощение - глубокий духовный акт.
"Прощать - это не значит закрыть глаза на зло или делать вид, что ничего не произошло. Прощать - значит уметь измениться и хотеть меняться вместе к лучшему", - просит задуматься духовный лидер.
Второй очень важный момент - общаться.
"Мы знаем, когда мы сердимся и не говорим друг с другом, тогда трудность простить растет. Поэтому, даже если вы чувствуете обиду, не прерывайте диалога, говорите друг с другом. Не бойтесь сказать друг другу то, что вам наболело", - призвал он.
Третье, об этом очень много говорит Папа Франциск, надо уметь слушать.
"Уметь слушать другого - искусство. Уметь слушать может быть также проявлением уважения и любви к другому человеку. Поэтому надо общаться. А благодать прощения - это действие Божьей силы в нашей человеческой природе", - подытожил Святослав.
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