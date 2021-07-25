Как спасти супружество. Советы от главы УГКЦ

Об этом сказал предстоятель Украинской греко-католической церкви Святослав, отвечая на вопрос о счастливой супружеской жизни. Сегодня, 25 липя 2021 года, его ответы появились на официальном сайте греко-католиков, передает Еспресо.TV.



Надо учиться прощать, считает глава УГКЦ, потому что прощение - глубокий духовный акт.



"Прощать - это не значит закрыть глаза на зло или делать вид, что ничего не произошло. Прощать - значит уметь измениться и хотеть меняться вместе к лучшему", - просит задуматься духовный лидер.



Второй очень важный момент - общаться.



"Мы знаем, когда мы сердимся и не говорим друг с другом, тогда трудность простить растет. Поэтому, даже если вы чувствуете обиду, не прерывайте диалога, говорите друг с другом. Не бойтесь сказать друг другу то, что вам наболело", - призвал он.



Третье, об этом очень много говорит Папа Франциск, надо уметь слушать.



"Уметь слушать другого - искусство. Уметь слушать может быть также проявлением уважения и любви к другому человеку. Поэтому надо общаться. А благодать прощения - это действие Божьей силы в нашей человеческой природе", - подытожил Святослав.



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