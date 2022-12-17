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Обзор

Как спасти продукты из морозилки, если долго нет света

Зиновия Воронович
17 декабря, 2022 суббота
08:05

Чтобы спасти запасы продуктов, которые сделали на зиму, стоит воспользоваться рецептами наших прабабушек, которые умели хранить продукты месяцами без холодильников

Этим летом украинцы как никогда усердно делали запасы на зиму – из-за активного консервирования стеклянные банки и крышки к ним подорожали в несколько раз. Несмотря на это, многие продукты просто заморозили. Однако из-за длительных отключений электричества все они рискуют попасть в мусорник. Впрочем, значительную часть продуктов можно спасти, воспользовавшись рецептами наших прабабушек.

О нескольких способах хранения продуктов без холодильника рассказала основательница проекта об украинской гастрономической культуре Їzhakultura Елена Брайченко.

Смалец

"Встречайте смалец - консервант. Топленый висцеральный жир идеален не только для домашней выпечки, жарки в нем хрустов/вергунов, но и обеспечит хранение печеных колбас, котлет сроком до 5 месяцев. В прошлом в банки, керамические боченки, чугунки складывали печеные колбасы, котлеты, или просто тушеное мясо, после чего заливали растопленным смальцем, держали в погребе. Главное условие - мясо/колбасы нужно закладывать плотно, а смалец должен полностью закрыть продукт", – рассказывает Елена Брайченко.

Смалец – это вытопленное сало. Так что если в холодильнике есть запасы сала, его можно засолить или порезать кубиками и вытопить смалец.

"Мы жили в отдаленной части села, фактически на хуторе, так что до нас электричество провели только в 1967 году, я уже была школьницей. Помню, мама даже котлеты закручивала в банки: жареные котлеты складывала в стерилизованные литровые банки, заливала смальцем (растопленный он жидкий и прозрачный) и закатывала крышками, как варенье. Держали их в погребе, - рассказывает львовянка Анна Карпа. - Если имели только одну свинью, то специально делали узкие куски, чтобы влезли в банки. Их так же закатывали в 3-литровые банки. Но перед тем обвязывали шпагатом (крепкая нить), чтобы за него легче было вытащить. Так оно стояло до Пасхи. Кстати, тот смалец, в котором была ветчина, тоже очень вкусный, потому что пахнет дымком".

Соль

А еще пани Анна вспоминает соленый творог, которым зимой сдабривали еду. Свежий домашний творог складывали в банки пластами: слой творога (примерно см), солили и клали кусок масла (можно было и не класть, но так вкуснее), хорошо утрамбовывали и закладывали второй слой. И так до верху.

"Потом зимой его брали и к вареникам, и просто отварной картофель сдабривали. Я до сих пор себе делаю такой творог, хоть и покупаю на рынке, – очень вкусно с макаронами или как начинка в пирожки. Но покупать надо достаточно сухой творог, такой лучше хранится без холодильника. Чем больше в нем остается сыворотки, тем быстрее может испортиться. Поэтому если купили много домашнего сыра, и знаете, что за день-два не используете, лучше его хорошо отжать", - рассказывает Анна Карпа.

Сливочное масло также помогала сохранить соль.

"Даже когда холодильники появились массово, что случилось довольно поздно, в 1970-х годах, многие горожане продолжали покупать масло и хранили его в мисочках или судочках с соленой водой. Главное, чтобы масло было полностью погружено в воду", - рассказывает Елена Брайченко.

Пищевая селитра

По словам Елены Брайченко, свежее мясо можно хранить в растворе пищевой селитры.

"Моя бабушка варила борщи и мясные юшки с мясом, которые были ощутимо солеными, и мне очень это нравилось. В детстве я не задумывалась о том, почему мясо к борщу Анна Петровна (то есть моя бабушка) достает из большой кастрюли с водой в которую погружен хороший кусок мяса. Цвет такого мяса красный, а вкус солоновато-колбасный, плотный. Пищевая селитра известна под названием Е250, и сегодня без этого консерванта вы не встретите ни одно колбасное изделие", – говорит Елена Брайченко.

Известь

Яйца можно хранить в растворе… извести.

"Зимой куры либо не несутся, либо несутся очень плохо. Поэтому яйца тоже складывали на зиму. Я помнила, что мама когда-то заливала известью, но не помнила точно как. В этом году решила попробовать, потому что неизвестно, какая будет зима. Взяла литр воды, ложку извести. Яйца помыла, сложила аккуратно в трехлитровую банку (главное, чтобы ни одно не треснуло, потому что испортятся все) и залила до верху. Закрыла капроновой крышкой. На прошлой неделе первый раз попробовала – как свежие, белки прекрасно сбиваются, хотя стояли с конца августа".

Общество
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