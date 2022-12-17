Как спасти продукты из морозилки, если долго нет света
Чтобы спасти запасы продуктов, которые сделали на зиму, стоит воспользоваться рецептами наших прабабушек, которые умели хранить продукты месяцами без холодильников
Этим летом украинцы как никогда усердно делали запасы на зиму – из-за активного консервирования стеклянные банки и крышки к ним подорожали в несколько раз. Несмотря на это, многие продукты просто заморозили. Однако из-за длительных отключений электричества все они рискуют попасть в мусорник. Впрочем, значительную часть продуктов можно спасти, воспользовавшись рецептами наших прабабушек.
О нескольких способах хранения продуктов без холодильника рассказала основательница проекта об украинской гастрономической культуре Їzhakultura Елена Брайченко.
Смалец
"Встречайте смалец - консервант. Топленый висцеральный жир идеален не только для домашней выпечки, жарки в нем хрустов/вергунов, но и обеспечит хранение печеных колбас, котлет сроком до 5 месяцев. В прошлом в банки, керамические боченки, чугунки складывали печеные колбасы, котлеты, или просто тушеное мясо, после чего заливали растопленным смальцем, держали в погребе. Главное условие - мясо/колбасы нужно закладывать плотно, а смалец должен полностью закрыть продукт", – рассказывает Елена Брайченко.
Смалец – это вытопленное сало. Так что если в холодильнике есть запасы сала, его можно засолить или порезать кубиками и вытопить смалец.
"Мы жили в отдаленной части села, фактически на хуторе, так что до нас электричество провели только в 1967 году, я уже была школьницей. Помню, мама даже котлеты закручивала в банки: жареные котлеты складывала в стерилизованные литровые банки, заливала смальцем (растопленный он жидкий и прозрачный) и закатывала крышками, как варенье. Держали их в погребе, - рассказывает львовянка Анна Карпа. - Если имели только одну свинью, то специально делали узкие куски, чтобы влезли в банки. Их так же закатывали в 3-литровые банки. Но перед тем обвязывали шпагатом (крепкая нить), чтобы за него легче было вытащить. Так оно стояло до Пасхи. Кстати, тот смалец, в котором была ветчина, тоже очень вкусный, потому что пахнет дымком".
Соль
А еще пани Анна вспоминает соленый творог, которым зимой сдабривали еду. Свежий домашний творог складывали в банки пластами: слой творога (примерно см), солили и клали кусок масла (можно было и не класть, но так вкуснее), хорошо утрамбовывали и закладывали второй слой. И так до верху.
"Потом зимой его брали и к вареникам, и просто отварной картофель сдабривали. Я до сих пор себе делаю такой творог, хоть и покупаю на рынке, – очень вкусно с макаронами или как начинка в пирожки. Но покупать надо достаточно сухой творог, такой лучше хранится без холодильника. Чем больше в нем остается сыворотки, тем быстрее может испортиться. Поэтому если купили много домашнего сыра, и знаете, что за день-два не используете, лучше его хорошо отжать", - рассказывает Анна Карпа.
Сливочное масло также помогала сохранить соль.
"Даже когда холодильники появились массово, что случилось довольно поздно, в 1970-х годах, многие горожане продолжали покупать масло и хранили его в мисочках или судочках с соленой водой. Главное, чтобы масло было полностью погружено в воду", - рассказывает Елена Брайченко.
Пищевая селитра
По словам Елены Брайченко, свежее мясо можно хранить в растворе пищевой селитры.
"Моя бабушка варила борщи и мясные юшки с мясом, которые были ощутимо солеными, и мне очень это нравилось. В детстве я не задумывалась о том, почему мясо к борщу Анна Петровна (то есть моя бабушка) достает из большой кастрюли с водой в которую погружен хороший кусок мяса. Цвет такого мяса красный, а вкус солоновато-колбасный, плотный. Пищевая селитра известна под названием Е250, и сегодня без этого консерванта вы не встретите ни одно колбасное изделие", – говорит Елена Брайченко.
Известь
Яйца можно хранить в растворе… извести.
"Зимой куры либо не несутся, либо несутся очень плохо. Поэтому яйца тоже складывали на зиму. Я помнила, что мама когда-то заливала известью, но не помнила точно как. В этом году решила попробовать, потому что неизвестно, какая будет зима. Взяла литр воды, ложку извести. Яйца помыла, сложила аккуратно в трехлитровую банку (главное, чтобы ни одно не треснуло, потому что испортятся все) и залила до верху. Закрыла капроновой крышкой. На прошлой неделе первый раз попробовала – как свежие, белки прекрасно сбиваются, хотя стояли с конца августа".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.46
Покупка 39.46Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 41.11Продажа 42.16
- Актуальное
- Важное