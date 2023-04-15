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OPINION

Как советские учителя сделали из нынешних россиян убийц

Андрей Кокотюха
15 апреля, 2023 суббота
12:07
Мнение

Информационная, а затем – вооруженная агрессия России в Украину стала возможной не в последнюю очередь из-за системной, сознательной или бессознательной, маргинализации профессии учителя

В начале недели народный депутат, известный историк и популяризатор истории Владимир Вятрович написал в своем Facebook: "Сегодня парламент принял в первом чтении законопроект 9046, призванный решить сразу две важные задачи в области школьного образования. Во-первых, вернуть в школу полноценную государственную итоговую аттестацию (ГИА) Во-вторых, сделать обязательной для всех учащихся ГИА не только по математике и украинскому языку, но и по иностранному языку и истории Украины. Если законопроект одобрят в целом, полноценная ГИА в школы вернется з 2024 года, и экзамен по истории Украины будет ее неотъемлемой составляющей".

Говоря о важности школьного образования для укрепления государства, господин Вятрович не раз цитировал ляйпцигского профессора Оскара Пешеля: "Когда пруссаки победили австрийцев, это была победа прусского школьного учителя над австрийским". В трактовке канцлера Отто фон Бисмарка фраза звучит так: "Войну выиграют школьные учителя и приходские священники". Проще говоря, как и чему научили детей и паству, такие ценности у них будут. Следовательно, за них будут при необходимости воевать.

В трактовке канцлера Отто фон Бисмарка фраза звучит так: "Войну выиграют школьные учителя и приходские священники". Проще говоря, как и чему научили детей и паству, такие ценности у них и будут. Следовательно, за них будут при необходимости воевать

Воевать – это при условии, что их власть пошлет их на войну. Начнет военную агрессию и агрессивное вторжение на чужую территорию. Хотя вторжение может и не быть откровенно агрессивным. Достаточно мягкой силы, постепенного и последовательного захвата чужого информационного и культурного пространства. В других обстоятельствах учителя и священник учат не нападать, а защищаться, защищать собственные ценности.

Активные, сознательные украинцы с устоявшейся гражданской позицией противостоят российской агрессии на всех фронтах уже девятый год. Информационная, а затем – вооруженная агрессия России в Украину стала возможной не в последнюю очередь из-за системной, сознательной или бессознательной, маргинализации профессии учителя. Дело не только в низких зарплатах, в результате чего из профессии почти полностью ушли мужчины. Хотя в странах, на уровень которых Украина хочет равняться, школьный учитель – мужчина не экзотика, а норма. Дело также в систематическом унижении, которое испытывали и до сих пор испытывают учителя.

Информационная, а затем – вооруженная агрессия России в Украину стала возможной не в последнюю очередь из-за системной, сознательной или бессознательной, маргинализации профессии учителя. Дело не только в низких зарплатах, в результате чего из профессии почти полностью ушли мужчины. Хотя в странах, на уровень которых Украина хочет равняться, школьный учитель – мужчина не экзотика, а норма. Дело также в систематическом унижении, которое испытывали и до сих пор испытывают учителя

Вспомните, к кому общественно активные граждане относились с нескрываемым презрением, когда во времена президентства Януковича речь шла о покорных послушных бесправных "бюджетниках". Это же им, учителям, официально, а чаще – неофициально приказывали выходить на митинги и поддерживать то ли самого Виктора Федоровича, то ли "Партию регионов". Свежая история: в прошлом году, за неделю до масштабного вторжения, действующий глава государства Владимир Зеленский придумал День Единства, квазигосударственный праздник. Таков был его ответ на предупреждение о неотвратимой российской агрессии: не верим, не дадим себя обмануть, объединяемся. А школьные учителя получили предписания – 16 февраля 2022 организовано провести соответствующие тематические уроки в школах.

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Есть обоснованное предположение: в нынешней России учителя находятся в похожем статусе. Однако есть одна особенность, на которую до сих пор в Украине обращали мало внимания. А именно: массово поддерживают войну, идут воевать, воруют унитазы и собачьи будки, гадят на столах и на полах, насилуют, пытают и убивают детей и внуков тех, кого воспитала не просто советская школа. Потому что советская школьная наука действовала и в тогдашней Украине. Это была школа, созданная русской советской массовой культурой. Чьи законы, правила игры и форматы показывали школьного учителя лидером мнений, моральным авторитетом, супергероем в области интеллектуальных студий, победителем идеологического фронта и классовой борьбы. Причем непобедимый учитель был в основном мужчиной. И, что характерно, преподавал русскую литературу или историю. Вот какие дисциплины русские большевистские власти считали важнейшими для воспитания последующих поколений.

О важности учителя как идеолога сказал в одном из прошлогодних интервью председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. Вот несколько красноречивых цитат. "Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, которая подрывает авторитет нашей страны и программирует сознание детей на основе ложных фактов и мифов"

О важности учителя как идеолога отметил в одном из прошлогодних интервью председатель Совбеза РФ Николай Патрушев. Вот несколько красноречивых цитат. "Учителя занимают особое место в жизни каждого гражданина, поэтому недопустима произвольная трактовка отдельными преподавателями мировой и отечественной истории, которая подрывает авторитет нашей страны и программирует сознание детей на основе ложных фактов и мифов". Или: "Тематике героизма советского народа в годы Великой Отечественной на уроках истории уделяется мало времени, а в учебниках она нередко описывается поверхностно". Или вот: "Учитель формирует личность ученика, и его призвание должно быть не предоставление услуг, а просвещение, образование и воспитание".

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Учителей в русском советском кино начали популяризировать как воспитателей и просветителей еще со сталинских времен. Упоминается фильм Сергея Герасимова "Учитель" (1939), главную роль в котором исполнил суперпопулярный на тот момент Борис Чирков – исполнитель роли большевика Максима в одноименной кинотрилогии, и злобного батьку Махно. Поэтому его персонажу, учителю Степану, широкий зритель доверяет полностью. Видит в простом школьном учителе того, кто поведет за собой к светлому будущему. Еще расскажет, кто враг.

Экспансия учителей именно русской литературы ярко показана в фильме другого советского классика, Марлена Хуциева – "Весна на Заречной улице" (1956). По сюжету суперпопулярной не только в свое время мелодрамы, учительница с украинской фамилией Левченко приезжает в промышленный украинский город (угадывается Запорожье), чтобы преподавать русский язык и литературу в вечерней школе. Следовательно, взрослым и, как считается, до сих пор не сформированным пролетариям. Именно русская литература медленно делает из них образованных граждан.

Учителя истории являются носителями духовности в фильме Станислава Ростоцкого "Доживем до понедельника" (1968) и телесериале Алексея Коренева "Большая перемена" (1973). В первом случае авторитетом выступает герой одного из секс-символов советского кино Вячеслава Тихонова. Во втором невзрачный Нестор Петрович, герой Михаила Кононова, этот авторитет завоевывает. Причем опять же у пролетариев, по примеру учительницы Левченко. Ее коллега, учительница русской литературы Светлана Афанасьевна, укрощает своего мужа, пролетария Ганжу.

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Если нужно показать, что трудный ребенок имеет все шансы исправиться, его обязательно делают любимцем учителя по русской литературе. Так, например, в советском детективе "Петровка, 38" (1979). В советском детском кино других учителей, кроме историков и "по-русскому" вообще, кажется, не было. Вот здесь наконец-то упоминаются фильмы, снятые в Украине, на Одесской студии. В подростковой комедии "4:0 в пользу Татьянки" (1983) укротит непокорный 5-Б именно Татьяна Колосова, учительница русской литературы. Другой кинохит, "Приключения Электроника", содержит эпизод, в котором учитель русской литературы нахваливает робота за искусное исполнение стихотворения Михаила Лермонтова "Парус". Другой литературы в советских школах просто не существовало.

Украинское кино, как вообще украинская массовая культура, не может похвастаться подобным отношением к учителю даже в советское время. Педагог из информационного пространства исчез. Разве в советской ленте "Провал операции "Великая Медведица" (1983) герой Леся Сердюка, бандеровец, негативно отзывается о российской "профессорке", которую прислали учительствовать в украинской деревне, поэтому ее нужно уничтожить. то есть, украинцев тогда подавали как тех, кто убивает учителей

Украинское кино, как вообще украинская массовая культура, не может похвастаться подобным отношением к учителю даже в советское время. Педагог из информационного пространства скрылся. Разве в советской ленте "Провал операции "Великая Медведица" (1983) герой Леся Сердюка, бандеровец, негативно отзывается о российской "профессорке", которую прислали учительствовать в украинской деревне, поэтому ее нужно уничтожить. то есть, украинцев тогда подавали как тех, кто убивает учителей.

Примечательно также, что после длительной паузы уже в нынешней российской масскультуре учитель как положительный персонаж возродился – но это уже не историк или преподаватель литературы, а физрук, герой одноименного популярного и в Украине сериала. Воспитанники Физрука сегодня убивают украинцев и грабят оккупированные территории.

А сам Физрук и его создатели — воспитанники учительницы учителей Степана и Нестора Петровича, учительниц Левченко и Колосовой и подобных им. Противостоять этому в Украине не могли и пока не могут. Поэтому отношение к учителям лучше поменять на всех уровнях.

Специально для Еспресо.

Об авторе: Андрей Кокотюха, писатель, сценарист.

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