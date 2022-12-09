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Как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию. Программа "НеИстфак" в 18:30

9 декабря, 2022 пятница
18:35
Общество

В 18:30 стартует на ютубе проект "Не Истфак"

Гость – Олег Бажан, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины.

ТЕМА: Советские спецслужбы – оружие уничтожения украинцев

Будем говорить о том, как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию, элиту и лидеров общественного мнения:

  • Какие спецслужбы были в советском союзе? Сколько чекистов и агентов советских спецслужб работало в Украине?
  • Кто из украинцев сотрудничал со спецслужбами, а кто нет, каковы основные их мотивы?
  • Какие методы использовали чекисты и нквдисты?
  • советские спецслужбы против лидеров украинского сопротивления в экзили: агентурные игры и взрывная деятельность.
  • Штат НКВД и других спецслужб: были ли у них украинцы и на каких должностях?


Просматривать эфир и комментировать можно здесь:

НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:

- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.

Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.

История Украины
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