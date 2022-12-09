Как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию. Программа "НеИстфак" в 18:30
В 18:30 стартует на ютубе проект "Не Истфак"
Гость – Олег Бажан, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института истории Национальной академии наук Украины.
ТЕМА: Советские спецслужбы – оружие уничтожения украинцев
Будем говорить о том, как советские спецслужбы уничтожали украинскую интеллигенцию, элиту и лидеров общественного мнения:
- Какие спецслужбы были в советском союзе? Сколько чекистов и агентов советских спецслужб работало в Украине?
- Кто из украинцев сотрудничал со спецслужбами, а кто нет, каковы основные их мотивы?
- Какие методы использовали чекисты и нквдисты?
- советские спецслужбы против лидеров украинского сопротивления в экзили: агентурные игры и взрывная деятельность.
- Штат НКВД и других спецслужб: были ли у них украинцы и на каких должностях?
Просматривать эфир и комментировать можно здесь:
НЕ ИСТФАК — это разговор двух друзей, журналистки Ульяны Панасюк и учителя истории Владислава Штегельского о нашем прошлом. Да еще с приглашенными гостями-специалистами:
- Института истории Украины НАН Украины;
- Украинского института национальной памяти;
- ведущих университетов страны и историко-культурных учреждений.
Говорим об истории Украины и украинцах, русских, поляках, крымских татарах, судьба которых связана с нашим государством. Проект популяризирует историю Украины и формирует адекватную картину прошлого, ведь оно является основой украинской идентичности и залогом единства страны.
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