Всегда поражала мелочность коррупционеров. Напомню историю семилетней давности.

В 2015 г. идейный вдохновитель и партнер Лены Шуляк по коррупционному закону 5655, Дмитрий Исаенко намутил себе УБД. Съездил в несколько командировок в зону боевых действий и вот уже есть ветерана Исаенко, который танки грыз, как барбарис.

И этот вопрос, зачем тебе, долларовому миллионеру, право бесплатно ездить в маршрутках, скидка на квартплату или бесплатное зубное протезирование, просто выносит мозг. Потому что это диагноз: таким никогда не будет достаточно. Копеечка к копеечке. Все, что можно выдоить из государства – в семью.

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Благодаря неравнодушным депутатам "воина" взяли за шкурку и заставили написать заявление об отказе от УБД. Но ведь мы помним диагноз: достаточно таким не бывает.

Вопрос, зачем тебе, долларовому миллионеру, право бесплатно ездить в маршрутках, скидка на квартплату или бесплатное зубное протезирование, просто выносит мозг

Именно поэтому они намутили коррупционный закон 5655 года, активным лоббистом которого вместе с Шуляком был наш герой. Потому что хочется еще.

И я бы, возможно, закрыл глаза на эту крепкую спайку и политический лягушкогадюкинг Слуг Народа из ОПЗЖ, если бы на кону не стояли наши деньги.

Стоимость восстановления Украины уверенно направляется к триллиону долларов США. Конца войны не видно, поэтому можно смело умножать эту цифру на два и считать, что 2 триллиона долларов — это минимальные бюджеты, которые Слуги из ОПЗЖ планируют освоить после войны.

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Это около 50 000 долларов на одного жителя Украины. Если просто раздать эти деньги на руки тем, чье имущество пострадало, они все отстроят за год. Многократно доказано, что именно частный распорядитель средств наиболее ответственен и эффективен. Ибо если ты строишь дом для своих детей, ты не будешь строить его из гимна и палок, как кое-кто из коммерческих застройщиков.

Стоимость восстановления Украины уверенно направляется к триллиону долларов США. Конца войны не видно, поэтому можно смело умножать эту цифру на два и считать, что 2 триллиона долларов — это минимальные бюджеты, которые Слуги из ОПЗЖ планируют освоить после войны.

Но нет, никто ничего не раздаст. Ибо главное не восстановление страны, а заработок правильных людей. Большинство денег пойдут друзьям Шуляк и Исаенко – большим застройщикам. Для которых принимался закон 5655 и на которых работает не только глава правящей партии, а вся государственная машина.

Найдутся ли люди, которые дадут по рукам коррупционерам так, как дали по рукам Исаенко в 2015 году? Ибо им не будет хватать никогда, это диагноз.

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Об авторе: Сергей Марченко, эксперт рынка труда, блоггер.

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