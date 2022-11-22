Я соглашаюсь с вице-премьером Стефанишиной, что вступление Украины в ЕС возможно и без завершения войны.

Невозможно это вступление с жадной и мелочной политической элитой.

Президент подписал закон, фактически убивающий систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками.

Напомню, что борьба с отмыванием средств – одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Одной правкой политики сломали систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Очевидно, что эту правку придется отголосовать, извините, в зад.

Одной правкой политики сломали систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС

Надеюсь, что произойдет это как можно ближе к выборам, чтобы все вспомнили, чем именно занималась власть во время жестоких боев в Донецкой области.

А власти отменили пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц — то есть для себя.

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Теперь политически значимые лица (PEP) будут подпадать под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Три года после окончания срока "победствовал", а там, только выпав из-под мониторинга, кэшару легализнул, да и живешь себе, как и полагается настоящему "слуге народа"

Очень удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они несколько лет получали в конвертах.

Три года после окончания срока "победствовал", а там, только выпав из-под мониторинга, кэшару легализнул, да и живешь себе, как и полагается настоящему "слуге народа".

Когда лоббисты этого треша убеждают, что нигде в мире нет пожизненного финмониторинга, знайте – они лгут.

Пожизненный финмониторинг PEP существует, например, в Австрии, Бельгии, Кубе, Дании, Египте, Эфиопии, Греции, Исландии, Ирландии, Ямайке, Литве, Мексике, Панаме, Норвегии, Сербии, Словении, Испании, Британии и многих других.

Подводя итог: ради возможности отмыть бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований ЕС по вступлению туда Украины.

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Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

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