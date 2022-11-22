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OPINION

Как "слуги народа" ломают условия вступления в ЕС

Виталий Шабунин
22 ноября, 2022 вторник
12:05
Мнение Виталий Шабунин

Ради возможности отмыть бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований ЕС по вступлению туда Украины

Я соглашаюсь с вице-премьером Стефанишиной, что вступление Украины в ЕС возможно и без завершения войны.

Невозможно это вступление с жадной и мелочной политической элитой.

Президент подписал закон, фактически убивающий систему противодействия отмыванию денег украинскими политиками.

Напомню, что борьба с отмыванием средств – одно из семи требований для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Одной правкой политики сломали систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Очевидно, что эту правку придется отголосовать, извините, в зад.

Одной правкой политики сломали систему финансового мониторинга себя любимых, а значит, заблокировали переговоры о вступлении Украины в ЕС

Надеюсь, что произойдет это как можно ближе к выборам, чтобы все вспомнили, чем именно занималась власть во время жестоких боев в Донецкой области.

А власти отменили пожизненный финансовый мониторинг для политически значимых лиц — то есть для себя.

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Теперь политически значимые лица (PEP) будут подпадать под такой мониторинг только в течение трех лет после ухода с должности.

Три года после окончания срока "победствовал", а там, только выпав из-под мониторинга, кэшару легализнул, да и живешь себе, как и полагается настоящему "слуге народа"

Очень удобно, например, для депутатов, которым нужно легализовать кэш, который они несколько лет получали в конвертах.

Три года после окончания срока "победствовал", а там, только выпав из-под мониторинга, кэшару легализнул, да и живешь себе, как и полагается настоящему "слуге народа".

Когда лоббисты этого треша убеждают, что нигде в мире нет пожизненного финмониторинга, знайте – они лгут.

Пожизненный финмониторинг PEP существует, например, в Австрии, Бельгии, Кубе, Дании, Египте, Эфиопии, Греции, Исландии, Ирландии, Ямайке, Литве, Мексике, Панаме, Норвегии, Сербии, Словении, Испании, Британии и многих других.

Подводя итог: ради возможности отмыть бабло часть власти сломала одно из семи обязательных требований ЕС по вступлению туда Украины.

Источник

Об авторе. Виталий Шабунин, глава правления Центра противодействия коррупции.

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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