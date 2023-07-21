Николай Княжицкий

Меня бесит создание этого паворознюк-синема и я первым у нас на комитете по гуманитарной политике по требованию фракции "ЕС" начал ставить Ткаченко эти вопросы и требовать отчета и ответственности.

Но я твердо убежден, что проблема не только в Ткаченко. Здесь соглашаюсь с Иваном Козленко: власть и ее оппоненты радостно делают из Ткаченко козла отпущения.

Ткаченко только министр. Его подал премьер, за него проголосовала руководящая партия в Верховной Раде. Это как раз та партия, которая блокирует внесение в зал законов о запрете деятельности московской церкви в Украине. Какие требования к своему министру они могли предъявлять?

Какая вообще у них культурная политика, если это большинство и их правительство еще до полномасштабного вторжения начали блокировать Программу развития украинского языка, как этого требует закон?

Да, то, что не уберегли значительное количество памятников культуры на востоке – ответственность Ткаченко. Я по просьбе львовских музейщиков еще задолго до 24 февраля предлагал ему немедленно вывезти с востока на запад музейные ценности. Не услышал. Впоследствии, правда, организовал профессиональную эвакуацию, но для многих шедевров было слишком поздно.

Но мог ли Ткаченко эвакуировать музеи, когда власти даже не думали эвакуировать людей с приграничных территорий? Не были ведь спасены не только шедевры Куинджи в Мариуполе, но и мирные украинцы в Буче!

Кино. Не вина Ткаченко в том, что Кабмин вывел Госкино из Министерства культуры и фактически уничтожил поддержку украинских кинематографистов еще до вторжения. И то, что Госкино творит с Довженко-центром, тоже не ответственность Ткаченко.

Этот дерибан средств на комедийные сериальчики действительно безнравственен. И министр за это ответил. Думаю, судя по списку победителей не обошлось без "настойчивых советов" из офиса и от любимого олигарха. Но пострадают как раз некоторые талантливые продюсеры, тоже оказавшиеся в этом списке "кина, вина и домена".

Очевидно, что средства на такие сериалы и таким образом тратить нельзя. Но культурная политика нужна. Поддержка культуры нужна всегда, особенно сейчас, когда культура в мире давно стала частью дипломатии. И музей голодомора нужно достроить, объяснив прозрачно обществу, как он будет выглядеть, сколько средств уже потрачено, как должны быть потрачены следующие. Именно непрозрачность больше всего раздражает людей. Но она разве только в культуре?

Потому не в персоналиях дело. Ткаченко уходит. Есть из-за чего. Но почему следующий министр должен быть лучше в действующей системе ценностей и принятии решений?

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Об авторе: Николай Княжицкий, журналист, народный депутат Украины

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