Наивно полагать, что Си вдруг перестал быть империалистом, милитаристом или автократом, решил сдать стратегического союзника или не предсказал, что присоединение к условно "западному" лагерю на фоне проблемы с Тайванем вызовет неоднозначное отношение в его стране. Какими же могут быть причины?

1. Это результат определенных договоренностей с Макроном, пытающимся смягчить противостояние по линии Европа – КНР.

Китай решил продемонстрировать более нейтральную и объективную позицию по отношению к Украине, чтобы быть вовлеченным вскоре как один из важных международных посредников для урегулирования военного конфликта РФ — Украина

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2. Китай решил продемонстрировать более нейтральную и объективную позицию по отношению к Украине, чтобы быть вовлеченным вскоре как один из важных международных посредников для урегулирования военного конфликта РФ — Украина. Это очень усилило бы его стратегические позиции. И, учитывая степень влияния на Путина, это не является чем-то нереальным, но вряд ли произойдет, если Запад сочтет его откровенным союзником последнего.

3. Си решил воспользоваться случаем, чтобы еще более жестко показать Путину пределы своей поддержки и выработать безусловный рефлекс подчинения.

Все эти факторы, безусловно, могут работать как по отдельности, так и вместе.

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Об авторе. Карл Волох, политаналитик, блоггер.

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