Сейчас просто не время об этом говорить.

Но своевременно "прижать" к себе после большинства телеканалов, популярных в соцсетях лиц. То есть либо запугать, либо выдать повестки как Березовцу или Березе, либо дать орден.

Только потому, что соцсети даже выиграют конкуренцию у телевидения.

Забужко, Матиос, Витовская, Зюбина или Лукьянец орденов не получат. Просто потому, что они писательницы или художницы, а не инфлюэнсерши, а, следовательно, использовать их в политической пропаганде, даже если бы они захотели, будет сложнее.

Война здесь ни при чем. Эта история совсем не о войне.