Как Шевченко, Червоненко и яркая орденоносица Ксюша Манекен "выиграют" войну
Когда-то на Нетфликсе появится сериал о том, что война против российской агрессии была выиграна благодаря невероятным стараниям агентов ГУР МО Евгения Шевченко, Евгения Червоненко и яркой орденоносицы Ксюши Манекен
Сейчас просто не время об этом говорить.
Но своевременно "прижать" к себе после большинства телеканалов, популярных в соцсетях лиц. То есть либо запугать, либо выдать повестки как Березовцу или Березе, либо дать орден.
Только потому, что соцсети даже выиграют конкуренцию у телевидения.
Забужко, Матиос, Витовская, Зюбина или Лукьянец орденов не получат. Просто потому, что они писательницы или художницы, а не инфлюэнсерши, а, следовательно, использовать их в политической пропаганде, даже если бы они захотели, будет сложнее.
Война здесь ни при чем. Эта история совсем не о войне.
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