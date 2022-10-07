Как семьи Финляндии помогают украинским воинам
Финская дирижер привезла в Украину уже пятую машину для ВСУ, а также упаковала ее нужным оборудованием для войска. А финские семьи сплели для наших защитников 20 тысяч пар носков, которые будут согревать зимой
В пятницу, 7 октября, в 14:30 в программе "Волонтеры и война" Кристина Парубий поговорит с финской дирижером и волонтером Далей Стасевской. Почему женщина из Финляндии начала помогать украинской армии и как финские семьи помогают нашим защитникам. А также, как дирижер призывает мировое сообщество помогать Украине.
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