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Как сделать писанки и крашанки на Пасху
По традиции Пасхальные яйца красят в Чистый четверг. Сегодня познакомимся с несколькими техниками покраски
Писанка
Что нам нужно?
- Белое яйцо
- натуральный воск
- свеча
- уксус
- писачок
- красители
А дальше:
- обезжириваем яйцо с помощью уксуса
- наносим на скорлупу простым карандашом желаемый рисунок
- натуральным воском с помощью писачка покрываем места, которые необходимо защитить от краски.
- шаг за шагом этим же методом разрисовываем все задуманные элементы, погружая яйцо в краску (от самого светлого оттенка красителя до самого темного)
- под конец, нагревая яйцо над свечой, удаляем воск
- получаем разноцветную писанку с целым спектром цветов
Крашанка
- Окунаем белые яйца в настой, который может придать им свой цвет.
- Настои делают из: черники, куркумы, свеклы, лука, малины, смородины, чая, кофе, петрушки и шпината и т.д.
- Желтый цвет дает куркума, в отвар которой погружаем яйца на двадцать минут.
- К настойке из свеклы добавляют две столовых ложки уксуса на треть литра воды. Яйца должны в настое полежать до двадцати минут. Результат – красивый розовый цвет.
- Отвар луковой шелухи дает красные оттенки. 2 стакана луковой шелухи на 2 литра воды варим час. Процеживаем отвар, погружаем туда яйца и варим их в этом же отваре до готовности.
- Зеленый цвет пасхальным яйцам дадут настойки из петрушки и шпината.
Крапанка
- Писачком зарисовываем нагретым воском те места, которые хотим видеть не окрашенными
- Погружаем яйца в самую светлую краску
- Снова капаем воск пятнышками
- Погружаем уже в более темную краску
- Процесс продолжаем до самого темного красителя
- В завершение работы снимаем воск методом нагревания яйца над свечой.
фото: Getty Images
Дряпанка
- Яйцо красим темным красителем
- Далее наносим орнамент карандашом
- Длее иглой выцарапываем нарисованный орнамент
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