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Как сделать писанки и крашанки на Пасху

17 мартa, 2023 пятница
17:44
Общество

По традиции Пасхальные яйца красят в Чистый четверг. Сегодня познакомимся с несколькими техниками покраски

Писанка

Что нам нужно?

  • Белое яйцо
  • натуральный воск
  • свеча
  • уксус
  • писачок
  • красители

А дальше:

  • обезжириваем яйцо с помощью уксуса
  • наносим на скорлупу простым карандашом желаемый рисунок
  • натуральным воском с помощью писачка покрываем места, которые необходимо защитить от краски.
  • шаг за шагом этим же методом разрисовываем все задуманные элементы, погружая яйцо в краску (от самого светлого оттенка красителя до самого темного)
  • под конец, нагревая яйцо над свечой, удаляем воск
  • получаем разноцветную писанку с целым спектром цветов

Крашанка

  • Окунаем белые яйца в настой, который может придать им свой цвет.
  • Настои делают из: черники, куркумы, свеклы, лука, малины, смородины, чая, кофе, петрушки и шпината и т.д.
  • Желтый цвет дает куркума, в отвар которой погружаем яйца на двадцать минут.
  • К настойке из свеклы добавляют две столовых ложки уксуса на треть литра воды. Яйца должны в настое полежать до двадцати минут. Результат – красивый розовый цвет.
  • Отвар луковой шелухи дает красные оттенки. 2 стакана луковой шелухи на 2 литра воды варим час. Процеживаем отвар, погружаем туда яйца и варим их в этом же отваре до готовности.
  • Зеленый цвет пасхальным яйцам дадут настойки из петрушки и шпината.

Крапанка

  • Писачком зарисовываем нагретым воском те места, которые хотим видеть не окрашенными
  • Погружаем яйца в самую светлую краску
  • Снова капаем воск пятнышками
  • Погружаем уже в более темную краску
  • Процесс продолжаем до самого темного красителя
  • В завершение работы снимаем воск методом нагревания яйца над свечой.

фото: Getty Images

Дряпанка

  • Яйцо красим темным красителем
  • Далее наносим орнамент карандашом
  • Длее иглой выцарапываем нарисованный орнамент

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