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Как сделать паштет из печенки. Делимся простым рецептом
Паштет можно готовить из любой печени, но самый вкусный – из куриной. Ингредиенты и технология приготовления очень просты
Печеночный паштет классический
Ингредиенты:
- куриная печень – 700 г
- лук репчатый - 1 шт.
- одна морковь
- сливочное масло (82,5%) – 40 г
- подсолнечное масло – три столовых ложки
- соль (по вкусу)
Пошаговый рецепт приготовления:
- промываем куриную печень
- даем стечь воде
- нарезаем ее пополам или мельче
- отрезаем желчные протоки
- измельчаем лук и морковь
- обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности
- добавляем морковь
- помешивая, тушим до полуготовности
- добавляем на сковороду печень
- обжариваем все компоненты вместе
- тушим до полной готовности под крышкой
- солим по вкусу
- перекладываем обжаренную с овощами печень в миску
- охлаждаем до теплого состояния
- обжарку не выливаем – она придаст нежности и эластичности готовому паштету.
- охлажденные ингредиенты измельчаем блендером
- добавляем несколько ломтиков сливочного масла
- измельчаем вместе с маслом
- перекладываем в посудину
- растапливаем сливочное масло
- заливаем им поверхность паштета
- отправляем в холодильник для застывания.
Фото: gettyimages
Паштет из печени в духовке
Ингредиенты:
- печень – 400 г
- сало свежее – 250 г
- куриный окорочок - 200 г
- одна морковь
- одна фиолетовая луковица
- шесть лавровых листков
- соль – одна чайная ложка
- перец черный молотый – треть чайной ложки
Пошаговый рецепт приготовления печеночного паштета в духовке:
- моем печень
- обсушиваем
- с окорочка снимаем мясо вместе с кожурой
- нарезаем мелкими кусочками печень, куриное мясо и сало
- пропускаем через мясорубку кусочки печени, куриного мяса и сала
- чистим лук и морковь
- нарезаем небольшими кусочками
- пропускаем через мясорубку
- добавляем к другим ингредиентам
- перемешиваем массу для паштета
- добавляем соль и перец
- перемешиваем
- на дно формы для запекания паштета выкладываем лист пергамента, чтобы края свисали по обе стороны.
- выкладываем в подготовленную форму паштетную массу
- разравниваем поверхность
- выкладываем лавровые листки
- закрываем паштетную массу свисающим по обе стороны пергаментом для выпечки
- ставим форму в нагретую до 180 °С духовку.
- выпекаем один час
- даем паштету остыть
- вынимаем из формы
- освобождаем от бумаги.
Приятного аппетита!
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