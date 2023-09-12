Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Как сделать паштет из печенки. Делимся простым рецептом

Как сделать паштет из печенки. Делимся простым рецептом

12 сентября, 2023 вторник
19:00
печеночный паштет

Паштет можно готовить из любой печени, но самый вкусный – из куриной. Ингредиенты и технология приготовления очень просты

Печеночный паштет классический

Ингредиенты:

  • куриная печень – 700 г
  • лук репчатый - 1 шт.
  • одна морковь
  • сливочное масло (82,5%) – 40 г
  • подсолнечное масло – три столовых ложки
  • соль (по вкусу)

Пошаговый рецепт приготовления:

  • промываем куриную печень
  • даем стечь воде
  • нарезаем ее пополам или мельче
  • отрезаем желчные протоки
  • измельчаем лук и морковь
  • обжариваем лук на разогретой сковороде с подсолнечным маслом до прозрачности
  • добавляем морковь
  • помешивая, тушим до полуготовности
  • добавляем на сковороду печень
  • обжариваем все компоненты вместе
  • тушим до полной готовности под крышкой
  • солим по вкусу
  • перекладываем обжаренную с овощами печень в миску
  • охлаждаем до теплого состояния
  • обжарку не выливаем – она придаст нежности и эластичности готовому паштету.
  • охлажденные ингредиенты измельчаем блендером
  • добавляем несколько ломтиков сливочного масла
  • измельчаем вместе с маслом
  • перекладываем в посудину
  • растапливаем сливочное масло
  • заливаем им поверхность паштета
  • отправляем в холодильник для застывания.

печінковий паштет

Фото: gettyimages

Паштет из печени в духовке

Ингредиенты:

  • печень – 400 г
  • сало свежее – 250 г
  • куриный окорочок - 200 г
  • одна морковь
  • одна фиолетовая луковица
  • шесть лавровых листков
  • соль – одна чайная ложка
  • перец черный молотый – треть чайной ложки

Пошаговый рецепт приготовления печеночного паштета в духовке:

  • моем печень
  • обсушиваем
  • с окорочка снимаем мясо вместе с кожурой
  • нарезаем мелкими кусочками печень, куриное мясо и сало
  • пропускаем через мясорубку кусочки печени, куриного мяса и сала
  • чистим лук и морковь
  • нарезаем небольшими кусочками
  • пропускаем через мясорубку
  • добавляем к другим ингредиентам
  • перемешиваем массу для паштета
  • добавляем соль и перец
  • перемешиваем
  • на дно формы для запекания паштета выкладываем лист пергамента, чтобы края свисали по обе стороны.
  • выкладываем в подготовленную форму паштетную массу
  • разравниваем поверхность
  • выкладываем лавровые листки
  • закрываем паштетную массу свисающим по обе стороны пергаментом для выпечки
  • ставим форму в нагретую до 180 °С духовку.
  • выпекаем один час
  • даем паштету остыть
  • вынимаем из формы
  • освобождаем от бумаги.

Приятного аппетита!

Новости
Общество
Читайте также:
російська армія, мобілізація
11 сентября, 2023 понедельник
В ГУР оценили вероятность объявления публичной мобилизации осенью
Ростислав Шурма
11 сентября, 2023 понедельник
Журналисты раскрыли схемы замглавы ОПУ Шурмы, из-за которых Украина недополучила налогов на сотни миллионов
На фото: ГУР на "вишках Бойка"
11 сентября, 2023 понедельник
Украина вернула под контроль "вышки Бойко", которые были оккупированы с 2015 года, - ГУР
Киев
+19°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.45
    Покупка 37.45
    Продажа 38.18
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, вторник
12 сентября
23:07
Live
Италия – Украина 2:1: онлайн-трансляция матча отбора Евро-2024
22:54
Россияне обстреляли два села в Херсонской области: ранены три человека, среди них 20-летний полицейский
22:19
Обновлено
Танки, БМП, системы ПВО и снаряды: Дания анонсировала трехлетний пакет военной помощи Украине
22:01
G7
"Никогда не признаем претензий России на суверенную территорию Украины": министры G7 осудили псевдовыборы РФ
21:37
Обновлено
Apple представила iPhone 15: сколько стоит и чем особенный
21:30
Су-24
В Волгоградской области РФ разбился бомбардировщик Су-24М
21:10
Эксклюзив
Тактика Путина "мы безумны", к сожалению, срабатывает против Запада, - дипломат Огрызко
21:07
Эксклюзив
Кто и почему хочет купить Белоцерковскую ТЭЦ: расследование Еспресо
20:52
В Украине проверят все решения ВЛК о непригодности к службе в армии, принятые после 24 февраля 2022 года
20:46
Аналитика
Сергей Згурец
Осенне-зимняя военная кампания: какие факторы будут на нее влиять. Колонка Сергея Згурца
20:23
Минэнерго: отключений света с 1 октября не планируется
20:22
Заповедник "Киево-Печерская лавра" опечатал два корпуса, которые использовала УПЦ (МП)
20:19
Николай Кулеба
В Украину удалось вернуть еще 13 детей с временно оккупированных территорий, - Кулеба
20:04
Вблизи Гренландии сел на мель круизный лайнер, на борту которого находятся более 200 пассажиров
20:00
Эксклюзив
Рефат Чубаров в эфире Эспрессо
"Оккупационная власть сказала, что дизтоплива хватит на пять суток": Чубаров о дефиците топлива в Крыму
20:00
OPINION
Зеленский и коррупция: "Я вам ничего не должен"
19:49
В Индии зафиксировали вспышку вируса Нипах, против которого не существует вакцины: два человека скончались
19:35
В конгрессе начнут расследование о возможности импичмента Байдена
19:22
ВСУ вытесняют врага с позиций возле Клещиевки и Работино, - Генштаб
19:00
Кадр из фильма "20 дней в Мариуполе"
Фильм "20 дней в Мариуполе" показали на заседании ООН
19:00
Обзор
Что такое Sea Breeze и почему они важны для сдерживания россиян в Черном море. Объясняем
19:00
Обзор
Победные новости 566-го дня войны: ГУР "поздравило" дронами оккупантов в Энергодаре, а Швеция может передать Украине истребители Gripen
18:58
До зимы необходимо создать щит ПВО над критической инфраструктурой Украины, - Бербок
18:44
Обновлено
Россияне вывели в Черное море третий ракетоноситель с 8 "калибрами"
18:38
Зеленский: россияне хотят, чтобы геноцид "играл на заднем плане", а шокирующие события стали повседневной жизнью
18:20
На фоне запретов: TikTok запускает интернет-магазины в США
18:07
Установлены личности троих росгвардейцев, которые замучили двух гражданских во время оккупации Херсона
18:02
OPINION
В чем опасность совместного заявления Группы Двадцати для Украины?
17:57
Шмыгаль рассказал, на какой стадии находится подготовка к отопительному сезону в Украине
17:54
МОН выделило 754,9 млн грн на печать украинских школьных учебников, а международные партнеры – 238,1 млн грн
17:44
Украинец впервые в истории попал в академию команды Формулы-1
17:41
Фонд "Деминициативы" ответил на критику властей относительно опроса об ответственности Зеленского
17:28
таблетки
Средства экстренной контрацепции: МОЗ просит производителей рассмотреть их перерегистрацию в качестве безрецептурных препаратов
17:21
Более 200 украинских вузов будут преподавать IT-дисциплины по программе компании Genesis
17:19
Польша направила в Еврокомиссию ультиматум с требованием продлить запрет на ввоз украинского зерна после 15 сентября
17:19
Ученые обнаружили планету, на которой может быть жизнь, - NASA
17:01
OPINION
Воображаемая "эскалация" не может быть аргументом для запрета Украины бить по территории России
16:57
Европарламент поддержал новый механизм оборонных закупок и модернизации вооружения
16:56
Без электронной подписи: бесплатная юридическая помощь для украинцев в оккупации стала доступнее
16:45
Эксклюзив
Ночью на катерах оккупанты пытались штурмовать Херсон, - экс-заммэра
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV