Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение Как сделать горьким желанный плод евроатлантической интеграции?
OPINION

Как сделать горьким желанный плод евроатлантической интеграции?

Игорь Гулык
18 октября, 2023 среда
18:00
Мнение

Сколько уже говорилось властям: каждое сказанное публично слово рано или поздно вернется бумерангом

Можно, однако, обращаться к самокритичным, ответственным людям, а не к персонажам, лишенным умения выстраивать причинно-следственные цепочки и хотя бы на несколько шагов прогнозировать результат своего поведения.

Хотя… Совершенно не уверен, но каждый день подбрасывает веские аргументы в пользу того, что некоторые, даже откровенно вредные для Украины и ее народа поступки жителей Банковой, — совсем не бездумные и не легкомысленные…

Вспомним, например, совершенно свежую риторику Зеленского и его ближайшего окружения о НАТО. Официально стремление к членству в Североатлантическом альянсе является конституционной нормой. То есть власть априори должна придерживаться Основного Закона, гарантом которого является президент (несмотря на его убеждения, идеологические вкусы и фобии). Да, но последнее можно артикулировать не прямо, а косвенно.

Читайте также: Зачем бить стены, если можно сделать троянского коня

Поэтому антинатовской риторикой поначалу спекулировали, не желая замечать предупреждений Запада об агрессивных планах России. А после февраля 2023 года, когда неготовность к войне нечем было крыть, жупел "плохого НАТО" юзали, когда речь шла о "медленной помощи" Украине, и косвенно тыкали этим в сторону медлительных, однако преданных партнеров. Накануне судьбоносного исторического саммита Альянса, когда западные союзники прямо заговорили о неготовности Украины к статусу кандидата из-за отсутствия реформ, коррупции во время войны, граничащей с мародерством, невзгоды со свободой слова и т.п., в воздухе прямо висела фраза Зеленского: "Почему мы до сих пор не в НАТО?" Сомнительная метода отвечать косноязычным вопросом на серьезные упреки — подчеркну — доброжелателей.

Чем все завершилось – известно. Но "отложенное членство" – не "отложенный сыр". Метастазы лжи и лукавства продолжают проникать в общественное сознание, сеют сомнения и недоверие.

Схожая история – с перспективами членства Украины в Евросоюзе. Да, никто во власти не осмелится отрицать евроинтеграционные стремления большинства. Однако разговоры об этом ограничиваются стандартными фразами, самопонятными примерами, одним словом, методами бюрократии, которая всегда найдет путь, чтобы сохранить статус кво. Более того, евроинтеграционные законы, которые, казалось бы, должны проходить в парламенте с монобольшинством, как на конвейере, вдруг наталкиваются на массу препятствий, казуистических поправок, придирок и прочее. Самое возмутительное: в тело с виду нужных и цивилизованных законопроектов имплантируются совершенно неприемлемые новеллы. Последний пример: принятие закона об усилении финансового мониторинга по отношению к политически значимым лицам (PEP). Да, он был среди требований МВФ, но кому пришло в голову втулить туда "пожизненный статус" таких лиц? Хотел бы списать это на "синдром исполнителя", но больше похоже на "синдром вредителя".

Чем заканчиаются такие "невинные игры" власти? А вот чем.

Согласно результатам Киевского международного института социологии (29 сентября – 9 октября), 54% украинцев считают большим приоритетом для Украины членство в НАТО, а не членство в Евросоюзе. Казалось бы, естественно: страна воюет и, соответственно, нуждается в плече союзников. Но сравним: пять месяцев назад, в мае 2023 года, 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% - членом НАТО.

Читайте также: Королевство разбитых зеркал

Еще одно: кому пришло в голову в социологическом опросе прибегнуть к противопоставлению уровня стремлений украинцев в оба международных союза? Это случайность или сознательная манипуляция, предназначенная для публики, уязвимой к тезисам "пацифистов" наихудшего толка?

Танцы с бубнами под заклинания "Почему мы не в НАТО?" и "А чем лучше та Европа?" рано или поздно повлекут за собой не то что разочарование, а безразличие общества. Вода камень точит - так же, как червь сомнений съедает остатки здравого смысла и даже больше - инстинкта самосохранения.

Помню киноленту Тоби Гайнса "Брекзит" и филиппики ее главного героя, роль которого ярко сыграл Бенедикт Камбербетч, цель которых сводилась к банальному: "Европа станет символом, названием для чего угодно - для всего плохого, что есть или что было". Разве кто-то сможет отрицать "успех" изоляционистов?

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Экономика
Украина
ЕС
политика
НАТО
Читайте также:
Сергій Сидорчук, Артем Довбик, Олександр Караваєв (зліва - направо), Мальта - Україна
18 октября, 2023 среда
Евро-2024: турнирная таблица группы сборной Украины после 8-го тура
Авдіївка
17 октября, 2023 вторник
В британской разведке считают, что наступление россиян на Авдеевку будет самым масштабным с начала года
вибори у Польщі
17 октября, 2023 вторник
Выборы в Польше: 100% бюллетеней, в парламент проходят пять политсил
Киев
+9°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.42
    Покупка 37.42
    Продажа 38.15
  • EUR
    Покупка 39.57
    Продажа 40.71
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
18 октября
19:00
Интервью
"У наших собеседников в Женеве дрожали руки, когда они слушали о зверствах россиян", – Александра Мазур из "Сообщества семей Оленовки"
18:11
Обзор
комплекс MSI-DS Terrahawk Paladin
"Истребители шахедов": что такое британские комплексы Terrahawk Paladin и как они будут бороться с российскими беспилотниками
17:46
Обновлено
РФ ударила по многоэтажке в Запорожье: 5 погибших, есть раненые и пропавшие без вести. Зеленский отреагировал
17:31
Ракеты ATACMS ускорят контрнаступление, - ОК "Юг"
17:28
Анонс
На Киевском форуме безопасности обратятся к президенту США по поводу Украины и НАТО
17:21
Обновлено
Число погибших в результате удара РФ 15 октября по Харьковщине возросло до трех
17:13
В секторе Газы заявили, что в результате ударов Израиля погибли 3478 человек
17:12
Оглашен краткий список премии "Читомо": среди номинантов – погибшая от российской ракеты Виктория Амелина
17:00
Экс-капитан "Динамо" рассказал, какой музыкой заменил для себя российский рэп
16:51
В Польше мужчина с ножом напал на детей: 5-летний мальчик скончался в больнице
16:44
окупанты
Россия начала незаконную "мобилизацию" на ТОТ Херсонщины, – Центр нацсопротивления
16:44
Депутат кнессета заявил, что часть оружия террористов из сектора Газа поступила из РФ
16:43
Парламент Грузии провалил голосование за импичмент президента Зурабишвили
16:31
Эксклюзив
Байден постарается сдержать Израиль от полномасштабной наземной операции, - востоковед Якубович
16:30
Глава минкульта Германии высказалась против бойкота российской культуры
16:26
Зеленский договорился с премьером Норвегии начать переговоры о гарантиях безопасности
16:14
Оккупанты совершили артобстрел Золотой Балки на Херсонщине: ранена женщина
16:09
OPINION
Зеленский - Нетаньяху: почему нет "химии"?
16:01
Атака ХАМАС на Израиль: количество погибших граждан Украины выросло до 23
16:00
SpaceX вывела на орбиту еще 22 спутника Starlink
15:58
"Очередная страшилка": в Воздушных силах прокомментировали заявление Путина о патрулировании Черного моря с "кинжалами"
15:39
Во Франции эвакуировали пассажиров из 6 аэропортов из-за сообщения о заминировании
15:21
Эксклюзив
Готовимся к новой волне обострения на Авдеевском направлении, - начальник городской ВА Барабаш
15:18
Эксклюзив
ВСУ продвинулись севернее Курдюмовки, - боец 93-й ОМБр "Холодный Яр"
15:09
Раненых в Украине экс-вагнеровцев отправляют на лечение в Беларусь, – ЦНС
15:08
Лавров прибыл с двухдневным визитом в КНДР для переговоров о сотрудничестве
14:45
На случай блекаутов: украинские больницы и медуниверситеты получат 42 генератора большой мощности
14:42
Федор Вениславский
Отмена отсрочки от мобилизации для студентов от 30 лет: в Раде рассказали, почему инициатива "забуксовала"
14:35
Обновлено
Иран заявил, что с страны сняли эмбарго ООН на продажу ракет
14:33
Планировал теракт в киевском метро 2014 года и организовал взрыв на блокпосте ВСУ в 2015-м: СБУ объявила подозрение спецслужащему РФ
14:27
Нардеп Вениславский передумал инициировать наказание для мужчин, выехавших за границу во время войны
14:08
Инфографика
АЗС
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
14:06
В Украине обследовали на наличие мин почти половину приоритетных сельхозземель
14:05
Обновлено
Путин и Си Цзиньпин провели переговоры и раскритиковали мировой порядок, - Bloomberg
14:03
В Украине будет преобладать сухая погода и температура до +19°C: прогноз на 19 октября от Натальи Диденко
14:03
Дело о злоупотреблениях более чем на 62 млн грн: экс-заместителю министра экономики Грибану увеличили размер залога
14:02
Эксклюзив
Трагедия в детском саду в Кременчуге: как сдвинулось дело за два года
14:01
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаева
Зачем Банковой "Труха" и эскортницы? Как команда Зеленского собирается выиграть выборы после войны
13:49
Владимир Путин
"Это создает дополнительную угрозу": Путин назвал "ошибкой" передачу Украине американских ракет ATACMS
13:47
РФ отозвала ратификацию договора о запрете ядерных испытаний
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV