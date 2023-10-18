Можно, однако, обращаться к самокритичным, ответственным людям, а не к персонажам, лишенным умения выстраивать причинно-следственные цепочки и хотя бы на несколько шагов прогнозировать результат своего поведения.

Хотя… Совершенно не уверен, но каждый день подбрасывает веские аргументы в пользу того, что некоторые, даже откровенно вредные для Украины и ее народа поступки жителей Банковой, — совсем не бездумные и не легкомысленные…

Вспомним, например, совершенно свежую риторику Зеленского и его ближайшего окружения о НАТО. Официально стремление к членству в Североатлантическом альянсе является конституционной нормой. То есть власть априори должна придерживаться Основного Закона, гарантом которого является президент (несмотря на его убеждения, идеологические вкусы и фобии). Да, но последнее можно артикулировать не прямо, а косвенно.

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Поэтому антинатовской риторикой поначалу спекулировали, не желая замечать предупреждений Запада об агрессивных планах России. А после февраля 2023 года, когда неготовность к войне нечем было крыть, жупел "плохого НАТО" юзали, когда речь шла о "медленной помощи" Украине, и косвенно тыкали этим в сторону медлительных, однако преданных партнеров. Накануне судьбоносного исторического саммита Альянса, когда западные союзники прямо заговорили о неготовности Украины к статусу кандидата из-за отсутствия реформ, коррупции во время войны, граничащей с мародерством, невзгоды со свободой слова и т.п., в воздухе прямо висела фраза Зеленского: "Почему мы до сих пор не в НАТО?" Сомнительная метода отвечать косноязычным вопросом на серьезные упреки — подчеркну — доброжелателей.

Чем все завершилось – известно. Но "отложенное членство" – не "отложенный сыр". Метастазы лжи и лукавства продолжают проникать в общественное сознание, сеют сомнения и недоверие.

Схожая история – с перспективами членства Украины в Евросоюзе. Да, никто во власти не осмелится отрицать евроинтеграционные стремления большинства. Однако разговоры об этом ограничиваются стандартными фразами, самопонятными примерами, одним словом, методами бюрократии, которая всегда найдет путь, чтобы сохранить статус кво. Более того, евроинтеграционные законы, которые, казалось бы, должны проходить в парламенте с монобольшинством, как на конвейере, вдруг наталкиваются на массу препятствий, казуистических поправок, придирок и прочее. Самое возмутительное: в тело с виду нужных и цивилизованных законопроектов имплантируются совершенно неприемлемые новеллы. Последний пример: принятие закона об усилении финансового мониторинга по отношению к политически значимым лицам (PEP). Да, он был среди требований МВФ, но кому пришло в голову втулить туда "пожизненный статус" таких лиц? Хотел бы списать это на "синдром исполнителя", но больше похоже на "синдром вредителя".

Чем заканчиаются такие "невинные игры" власти? А вот чем.

Согласно результатам Киевского международного института социологии (29 сентября – 9 октября), 54% украинцев считают большим приоритетом для Украины членство в НАТО, а не членство в Евросоюзе. Казалось бы, естественно: страна воюет и, соответственно, нуждается в плече союзников. Но сравним: пять месяцев назад, в мае 2023 года, 92% украинцев хотели бы, чтобы Украина стала членом ЕС, а 89% - членом НАТО.

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Еще одно: кому пришло в голову в социологическом опросе прибегнуть к противопоставлению уровня стремлений украинцев в оба международных союза? Это случайность или сознательная манипуляция, предназначенная для публики, уязвимой к тезисам "пацифистов" наихудшего толка?

Танцы с бубнами под заклинания "Почему мы не в НАТО?" и "А чем лучше та Европа?" рано или поздно повлекут за собой не то что разочарование, а безразличие общества. Вода камень точит - так же, как червь сомнений съедает остатки здравого смысла и даже больше - инстинкта самосохранения.

Помню киноленту Тоби Гайнса "Брекзит" и филиппики ее главного героя, роль которого ярко сыграл Бенедикт Камбербетч, цель которых сводилась к банальному: "Европа станет символом, названием для чего угодно - для всего плохого, что есть или что было". Разве кто-то сможет отрицать "успех" изоляционистов?

Об авторе . Игорь Гулик – журналист, главный редактор сайта "Еспресо.Запад" .

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