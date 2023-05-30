Олеся Исаюк

Как сбываются пророчества: случай крымских татар
На прошлой неделе наши рупоры пропаганды, не жалея голосовых связок, рассказывали об умопомрачительных подвигах российских "легионеров" на Брянщине. Об опасностях такого подхода поразмышляем на примере требований создать массовые "этнические" подразделения в ВСУ из кырымлы
Недавние сетевые дискуссии вокруг крымских татар и темы автономии Крыма вынесли на поверхность одну преинтересную претензию к крымтатарам со стороны как минимум части украинской общественности. Если сформулировать коротко, то, скорее всего, получится вопрос: "А где крымскотатарский батальон?".
Что ж, он существует – речь идет о батальоне "Крым". Кроме того, немало кырымлы защищают Украину в рядах ВСУ. Если кому-то плохо все это видно, то советую заняться интересной арифметикой – вспомнить, что кырымлы в Украине всего около трехсот тысяч, и посчитать, сколько составит один процент от этого количества. Этот процент – это условная "армия мирного времени". Ладно, время войны, увеличиваем это количество пусть и в десять раз. И получаем... тридцать тысяч. После сравнения этой численности с численностью ВСУ станет понятно, что претензии на основании личного опыта в стиле, "а я вот ни одного из них в ВСУ не видел" – нерелевантны. Что доказывается математически.
Правы те крымтатарские активисты, которые предостерегают, что бесконечными придирками в вопросе отдельных подразделений кырымлы украинское гражданство может спровоцировать самосбывающееся пророчество о крымскотатарском сепаратизме.
Но это – только часть дела, вершина айсберга. Основное, как и у настоящего айсберга, скрыто под водой. Знание о сути этого "под водой" провоцирует желание жахнуть некоторых земляков по голове учебником украинской истории ХХ века. Но я ограничусь констатацией того факта, что абсолютно правы те крымтатарские активисты, которые предостерегают, что бесконечными придирками, в частности, в вопросе отдельного батальона, украинское гражданство вполне может устроить себе самосбывающееся пророчество о крымскотатарском сепаратизме. И это понятно каждому, кто внимательно вчитывался в суть тактики украинского же освободительного движения. Собственно, этот текст я пишу, чтобы показать, как украинцы таки могут навлечь себе на голову дополнительную проблему на ровном месте.
Не открою Америки, если скажу, что когда наши земляки обвиняют кого-то в "неправильных" контактах с врагом, то имеют в виду идеал казачества, воинов армии УНР и УПА в той части, где речь шла собственно об отчаянной упорной борьбе до конца. Но есть одна деталь – в обеих итерациях украинского освободительного движения было своеобразное предисловие в виде отдельных украинских легионов в составе других армий. Именно в тех поколениях, к чьему опыту мы апеллируем в своих требованиях героизма от всех вокруг.
Украинцы создавали автономные военные структуры УСС не для демонстрации лояльности "августейшему императору", а для борьбы за Украину против Российской империи, и после краха Австро-Венгрии они стали костяком новой вооруженной силы.
Такая тактика имеет отдельное название – "легионная политика". Лично у меня впечатление, что все те, кто требует от крымских татар отдельного легиона, кажется, крайне плохо себе представляют, что такое "легионная политика". И уж совсем не представляют, для чего создавали свои легионы наши деды и прадеды. Легион Украинских Сечевых стрельцов в августе 1914 года создавали не столько для демонстрации лояльности "августейшему императору", сколько для борьбы за Украину против Российской империи. Классический вариант "Красной калины", которая теперь звучит "из каждого утюга" – именно об этом: "Маршируют наши добровольцы / На кровавую сечь / Освобождать братьев-украинцев / От московских оков".
Примерно в 1916 году исчерпались остатки лоялизма против "бабушки Австрии", а с 1917 года уже было очевидно, что "усусы" являются потенциальным зародышем украинской армии на случай развала "своей" империи, кризис в которой был слишком очевиден. Что и реализовалось в ноябре 1918 года.
Другой пример украинского "легионизма" – Дружины Украинских Националистов, они же "Нахтигаль" и "Роланд". ОУН (б) пошла на их организацию по простой причине – нехватки собственных квалифицированных военных кадров в разгар большой войны. Расчет оправдал себя в той мере, на которую можно было в той ситуации надеяться, – "Нахтигаль" обеспечил провозглашение Акта восстановления Украинского Государства, то есть, правовой преемственности украинской государственности, а позже его бойцы стали живым костяком командования УПА и "держали фронт" еще десять лет после окончания Второй Мировой.
Как свидетельствует опыт национальных подразделений в составе "не своих" национальных армий, от Юзефа Пилсудского до Богйока Аун Сана, наличие собственной национальной вооруженной силы очень стимулирует усиление уже реальных сепаратистских настроений.
Как свидетельствует опыт УСС и "Нахтигаля", да и других национальных подразделений в составе "не своих" национально армий, от создателя независимой Польши и ее армии Юзефа Пилсудского до создателя независимой Бирмы и ее армии Богйока Аун Сана, – наличие собственной национальной вооруженной силы очень стимулирует усиление уже реальных сепаратистских настроений, которыми так любят пугать противники крымскотатарской национально-культурной автономии. А если их нет – то резко возрастает риск, что раньше или позже кто-то спросит: а оно нам надо, постоянно тянуть кота за хвост в столице, когда можно с оружием в руках на местах все сделать методом свершившегося факта?
Легионизм часто сопровождался показной лояльностью на грани лести. Националистам совершенно не кривило руки и рты восхвалять под небеса в 1940–1941 годах немцев, а после Второй Мировой войны – западных союзников. Достаточно сравнить, к примеру, злосчастный третий пункт Акта восстановления Украинского государства, где речь идет о союзе с Германией и вступление в "Акт 30 июня 1941 года", где США и Англию именуют "величайшими мастерами государственного строительства". Что одно, что второе, с точки зрения морали – бесстыдное заискивание чистой воды.
Может стоит включить здравый смысл и не творить себе опасных граблей в виде этнических вооруженных формирований на территории воюющей Украины?
И очень значительной частью ответа на вопрос "зачем все эти церемонии", было – "чтобы с помощью сильного ситуативного союзника создать костяк собственной армии". Институциональным выражением этого "костяка" должен был быть отдельный национальный батальон или же – в случае собственной подпольной армии – материальная и профессиональная помощь этой самой армии.
В конце концов, у меня вопрос – нам действительно надо наступить на эти замечательные грабли? Это точно то, чего не хватает в украинско-крымскотатарских отношениях? У меня очень серьезные сомнения. Особенно, что война все сильно упрощает и ускоряет. Или все-таки лучше включить здравый смысл? Тем более, что мы в свое время сами учились на примере народа, который, получив государство, никак не хотел давать нам автономии. Да, я о межвоенной Польше.
Специально для Эспрессо.
Об авторке: Олеся Исаюк – историк, доктор гуманитарных наук, научная сотрудница Центра исследований освободительного движения и Национального музея-мемориала "Тюрьма на Лонцкого", исследовательница нацистских и советских репрессий в ХХ веке.
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