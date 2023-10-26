Как сажать лук на зиму | Советы для садоводов

Как выбрать озимый лук для посадки

Для посадки озимого лука пригодны любые его местные виды. Хороший материал имеет характерный запах лука, с отсутствием запаха гнили, плесени, сырости. Шелуха должна быть цельной, гладкой и плотно прилегающей, без следов болезней или вредителей, без пятен на поверхности.

В зависимости от размера материал для посадки делят на несколько категорий:

овсюжка – луковицы до 1 см в размере

сеянка – диаметр от 1 до 3 см

выборок – луковицы размером 3 см и более

Если лук сажать для зелени, лучше брать выборку.

Когда именно садить озимый лук осенью

В Украине озимый лук нужно сажать начиная с середины октября по начало ноября - за месяц до наступления стойких холодов.

При выборе места нужно подобрать защищенный от ветра, хорошо освещенный участок с плодородной почвой. Не стоит забывать о правилах севооборота.

Хорошие предшественники – это зерновые культуры, кроме овса, свекла, горчица, помидоры, рапс, салат, бобовые. Непригодные предшественники – это другие разновидности лука, чеснок, огурец, морковь, кукуруза, подсолнечник, фенхель.

Подготовка лука к посадке

Этапы:

просмотр посадочного материала

отобрать только крепкие красивые луковицы

сначала луковицы замачиваются в растворе со стимулятором роста

перед самой высадкой производиться обработка средствами защиты для предотвращения повреждения вредителями и развития болезней

Подготовка почвы

при низком плодородии почвы на участке рекомендуется заранее внести удобрения органического и минерального происхождения

грунт перекапывается с перегноем из расчета 5-6 кг удобрения на квадратный метр

при выборе минеральных удобрений предпочитают калийную соль, используя 10-15 г, или 20-25 г суперфосфата на метр квадратный

вместо минеральных удобрений можно внести экофоску из того же расчета

в день посадки желательно рассыпать по участку золу из расчета 10 г на квадратный метр

после чего выравнивается и уплотняется поверхность грядок, подготовьте борозды глубиной до 5 см.

между бороздами следует соблюдать расстояние не менее 15 см.

Уход за луком

После посадки, при наступлении заморозков, участок рекомендуется замульчировать лапником, слоем сухих листьев, сосновой хвоей. При холодной и бесснежной зиме можно покрыть грядки пленкой или агроволокном по мульче.

С приходом весны и прогреванием почвы снимается покровный материал. Дальнейший уход за посадками лука включает регулярные поливы, рыхление почвы, прополку от сорняков, а также проведение профилактических или лечебных обработок.

Высадка лука под зиму позволяет: