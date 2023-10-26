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Как сажать лук на зиму | Советы для садоводов

26 октября, 2023 четверг
18:58
Общество

Сорта озимого лука характеризуются хорошей способностью переносить морозные зимы. Впитав зимнюю влагу, лук дает хороший урожай даже в том случае, когда весна выдалась засушливая. Для получения ранних урожаев многие огородники практикуют посадку овощных культур под зиму. Одной из таких культур есть лук. Советы для садоводов

Как выбрать озимый лук для посадки

Для посадки озимого лука пригодны любые его местные виды. Хороший материал имеет характерный запах лука, с отсутствием запаха гнили, плесени, сырости. Шелуха должна быть цельной, гладкой и плотно прилегающей, без следов болезней или вредителей, без пятен на поверхности.

В зависимости от размера материал для посадки делят на несколько категорий:

  • овсюжка – луковицы до 1 см в размере
  • сеянка – диаметр от 1 до 3 см
  • выборок – луковицы размером 3 см и более

Если лук сажать для зелени, лучше брать выборку.

Когда именно садить озимый лук осенью

В Украине озимый лук нужно сажать начиная с середины октября по начало ноября - за месяц до наступления стойких холодов.

При выборе места нужно подобрать защищенный от ветра, хорошо освещенный участок с плодородной почвой. Не стоит забывать о правилах севооборота.

Хорошие предшественники – это зерновые культуры, кроме овса, свекла, горчица, помидоры, рапс, салат, бобовые. Непригодные предшественники – это другие разновидности лука, чеснок, огурец, морковь, кукуруза, подсолнечник, фенхель.

Подготовка лука к посадке

Этапы:

  • просмотр посадочного материала
  • отобрать только крепкие красивые луковицы
  • сначала луковицы замачиваются в растворе со стимулятором роста
  • перед самой высадкой производиться обработка средствами защиты для предотвращения повреждения вредителями и развития болезней

Подготовка почвы

  • при низком плодородии почвы на участке рекомендуется заранее внести удобрения органического и минерального происхождения
  • грунт перекапывается с перегноем из расчета 5-6 кг удобрения на квадратный метр
  • при выборе минеральных удобрений предпочитают калийную соль, используя 10-15 г, или 20-25 г суперфосфата на метр квадратный
  • вместо минеральных удобрений можно внести экофоску из того же расчета
  • в день посадки желательно рассыпать по участку золу из расчета 10 г на квадратный метр
  • после чего выравнивается и уплотняется поверхность грядок, подготовьте борозды глубиной до 5 см.
  • между бороздами следует соблюдать расстояние не менее 15 см.

Уход за луком

После посадки, при наступлении заморозков, участок рекомендуется замульчировать лапником, слоем сухих листьев, сосновой хвоей. При холодной и бесснежной зиме можно покрыть грядки пленкой или агроволокном по мульче.

С приходом весны и прогреванием почвы снимается покровный материал. Дальнейший уход за посадками лука включает регулярные поливы, рыхление почвы, прополку от сорняков, а также проведение профилактических или лечебных обработок.

Высадка лука под зиму позволяет:

  • получить ранний, богатый урожай
  • сэкономить время весной для других работ на участке
  • решить вопрос с зимним хранением посадочного материала
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