Подготовительные процессы к созданию единой организации завершились к середине 1928 года. Но сам объединительный съезд удалось провести только в начале следующего года. Он проходил 28 января – 3 февраля в одной из гостиниц Вены на улице Канта.

В работе Конгресса украинских националистов (так называлось учредительное собрание) приняло участие 30 человек. Большинство делегатов были украинскими эмигрантами (выходцами из Галиции и Приднепровья), только четверо, которые представляли Украинскую военную организацию и Союз украинской националистической молодежи, приехали с территории Украины.

Участники собрания работали в нескольких тематических комиссиях – идеологической, военной, культурно-образовательной, социально-экономической.

Сначала озвучивались специально подготовленные рефераты, а общая дискуссия проходила во время двух дней пленарного заседания. Судя по протоколам встречи, дискуссии между участниками Конгресса были острыми. Определялись совместное видение будущего Украины, ее политического устройства, социально-экономической политики, места в мире.

Не менее упорно обсуждали деятельность создаваемой организации.

Принимавшие участие в Конгрессе представители СУНМ даже готовились к возможному демаршу: если бы приняли решение об ОУН как легальной политической силе, они собирались покинуть собрание. Не поддержка решений Конгресса делегатами, которые представляли украинскую территорию, могла существенно подвесить легитимность Конгресса как выразителя украинского националистического движения. Это понимал Евгений Коновалец, не желавший, чтобы ОУН стала лишь очередным эмиграционным объединением. Поэтому отдельно переговорил с представителями Края (так называли делегатов из Галиции).

Евгений Коновалец не хотел, чтобы ОУН стала лишь очередным эмиграционным объединением

Наконец, стремление участников совещаний к единению победило, и собрание прошло без демаршей.

В ночь со 2 на 3 февраля в 0:33 мин, как свидетельствует протокол, был принят устав новой организации.

Именно этот момент можно считать временем рождения ОУН.

Компромисс был найден: окончательный формат деятельности оставался открытым. Коновалец понимал, что попытка сразу выбрать конкретный путь развития организации могла бы сделать нереальным само появление.

Поэтому он не пытался протиснуть собственное видение (а по состоянию на 1929 полковник склонялся к легальной организации), но и впоследствии изменил его, поддержав радикальную позицию молодых краевиков. Именно они в последующие годы заменили в подпольном вооруженном движении поколение Коновальца.

Коновалец понимал, что попытка сразу выбрать конкретный путь развития организации могла бы сделать нереальным само появление. Без его взвешенного лидерства и поддержки продолжительность при смене поколений, наверное, не была бы воплощена

Без его взвешенного лидерства и поддержки преемственность при смене поколений, наверное, не была бы воплощена.

В 1932 году в письме к члену Провода ОУН Дмитрию Андриевскому он писал: "Мы инициировали националистическое движение, помогли ему оформиться, мы даем ему еще и теперь инъекции, но мы уже его не ведем… На западных землях это движение проявляет более радикальные тенденции Не исключено, что мы в скором времени окажемся против того движения в роли родителей, без соответствующего влияния на его дальнейшее развитие. В определенный день не должны оказаться в довольно неприятном положении. Молодое националистическое движение на западных землях нас еще толерует, я уверен, однако, с его скреплением и внутренним оформлением, он, если мы не будем пытаться найти с ним общий язык, создаст свой собственный провод».

Спустя восемь лет после написания этих слов, уже после смерти Коновальца, именно так и произошло — те, кто еще совсем молодым присоединился к ОУН, взяли на себя руководство организацией. Они уже были готовы к такой ответственности. Готовы, потому что в момент политического созревания имели понимание и поддержку опытного руководителя организации.

Одним из нового поколения стал Василий Кук. В 1950-м он сам станет руководителем ОУН, а на момент ее появления и бурных дискуссий о формате работы и отношениях с УВО ему было всего 16 лет.

Эти события происходили без его участия, но не без его оценки. "Я не хочу в ОУН, я хочу в УВО", — вспоминал он свою позицию того времени. Ведь первая из организаций для молодого Василия была лишь неизвестным названием, тогда как вторая уже стала легендой.

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Об авторе. Владимир Вятрович, историк, народный депутат.

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