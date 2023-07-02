А в стране постоянной войны совсем другие приоритеты. В частности, что бы ни происходило, высшее доверие у общества остается к армии и спецслужбам (и у нас уже так и есть – спецслужбы резко нарастили доверие). Политика – политикой, но война тяготеет над всем.

Короче, мы под лозунгами "Слава нации – смерть врагам!" строим свой европейский Израиль – страну, где все так или иначе причастны к обороне, безопасности, обнаружению угроз, изобличению враждебных агентов. Со своим "Моссадом", у которого нет ограничений на месть и установление справедливости.

СБУ ликвидирует врагов Украины за преступления против государства и украинцев повсюду – ни место (хоть фронт, хоть оккупированные территории, Петербург, хоть Москва), ни давность преступления не имеют никакого значения. Кладут всех.

ВСУ и, в частности, ССО (да, "каунтер страйк") становятся образцами для самых мощных армий мира (которые просто не имеют такого опыта – реальной масштабной войны в современных условиях с современным тяжелым и легким вооружением, это армии мира). СБУ становится образцом спецслужб (опять же, потому что масштаб: у Израиля нет 140-миллионного врага с таким ресурсом и оружием, тем более ядерным), вовлеченных в войну.

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До 90% успешных известных нам спецопераций – дело рук СБУ. В условиях контрнаступления на сильно укрепленные позиции оккупанта роль спецопераций, в том числе СБУ, растет.

Кстати, а вы заметили, что пока не было удачной спецоперации врага на нашей территории? Обстрелы были, разрушения были – а спецопераций никаких. Вернее, мы не столкнулись с успешными результатами ни одной вражеской спецоперации. Это тоже показатель уровня СБУ. У врага – взрывается и ликвидируются важные фигуранты, а у нас покой. Не потому, что они не пробуют. Или отрабатывает спецслужба. И Малюк не зря зачистил и ряды самой СБУ, и другие ведомства от агентов ФСБ. На вербовку новых агентов СБУ реагирует задержаниями – речь о сотнях дел, тысячах эпизодов.

А об успешности действий наших агентов в тылу врага вы читаете ежедневно в сводках о внезапных пожарах, взрывах, схождениях с рельс, авариях. Да, часть – заслуга их собственного долбо****ма. Но остальные качественно подготовлены нашими спецслужбами.

Так что наш собственный "Моссад" растет успешно.

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Об авторе. Алексей Голобуцкий, политолог

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