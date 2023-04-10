Министерство обороны не решается выяснять отношения с Верховным судом, поэтому придется мне написать.

Дело в том, что во время войны Национальный университет обороны не может качественно организовать подготовку большого количества командиров из-за отсутствия необходимых учебных классов для большого количества офицеров. Это не шутка. Потому что большинство помещений главного учебного комплекса зданий, выходящего на Воздухофлотский проспект, 10 лет назад у украинских военных забрали... предатели, действовавшие по заданию России.

3 июля 2013 Кабмин принял распоряжение 503-р "О передаче зданий Высшему специализированному суду Украины по рассмотрению гражданских и уголовных дел от Национального университета обороны". Министр обороны Лебедев, премьер-министр Азаров, Верховный Главнокомандующий Янукович в 2014-м бежали в Россию, они служили Путину, и в 2012-13-м годах приняли десятки решений, направленных на уничтожение обороноспособности Украины, в том числе уничтожали военные учебные заведения. Университет обороны России, конечно, очень мешал. И Янукович с Азаровым передали большую часть помещений центрального корпуса университета обороны в Верховный суд.

При Януковиче приняли десятки решений, направленных на уничтожение обороноспособности Украины, в том числе уничтожали военные учебные заведения. Университет обороны России, конечно, очень мешал

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Распоряжение 503 было принято мгновенно, чтобы военные не успели поднять волну в обществе, она грубо нарушила закон и порядок работу университета:

1. Согласно протоколу КМУ № 43 от 2013 года, распоряжение не соглашалось с министрами;

2. Распоряжение прямо нарушает указ президента № 451/95 от 1995 г., запрещающий передачу закрепленного за национальными учреждениями власти имущество;

3. Верховному суду передали часть единого комплекса, который невозможно разделить, поскольку дома соединены коммуникациями, и порядок эксплуатации коммунальных сетей до сих пор не определен.

4. Из-за "отжима" центрального крупнейшего корпуса было потеряно много учебных классов, исчезла возможность быстро создавать дополнительные курсы и учебные программы, которые должны работать вместе, поскольку учебный процесс во время войны короткий, преподаватели и слушатели должны быть вместе, а не кататься по городу из одного класса в другой.

Конечно, передача военного имущества без каких-либо согласований с военными была политическим решением Януковича.

Казалось, дело совершенно очевидно, и все должно быть возвращено, это просто логично. Военные там офисы в аренду не сдают, никакой роскоши там не было, никакого смысла лишать свою армию помещений нет.

Поэтому 27 марта 2014 и.о. президента А.Турчинов издал распоряжение премьер-министру Яценюку о возвращении зданий министерству обороны.

Но оно не было исполнено.

Военные у нас войной заняты, им тяжело судиться с Верховным судом. Верховный суд занял абсурдную позицию — сразу начал защищать захваченные помещения, прекрасно понимая, что это здание является частью единого комплекса, что здесь находились важные подразделения университета, например, компьютерный Центр ситуационного моделирования и прочее. Этот дом был построен при царе Николае Втором для подготовки офицеров для Первой Мировой войны в 1914 году. Но когда началась Третья мировая за сто лет, здание отдали не офицерам, а судьям. И Верховный трибунал, используя свое и служебное положение построил оборону строения военного института по всем правилам юридической науки.

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Военные у нас войной заняты, им тяжело судиться с Верховным судом. Верховный суд занял абсурдную позицию — он сразу начал защищать захваченные помещения, прекрасно понимая, что это здание является частью единого комплекса, что здесь находились важные подразделения университета, например компьютерный Центр ситуационного моделирования и прочее.

В 2017 году была предпринята попытка вернуть здание — было направлено письмо на имя президента Украины с просьбой вернуть здание, и решить как-то вопрос с судьями, потому что идет война, надо работать, зачем суду такое опасное соседство?

Но письмо передали в Администрацию президента Порошенко и там его надежно похоронили в архиве, ничего не решили, все бесполезно.

Все попытки обратить внимание Офиса президента Зеленского к вопросу здания также четыре года оказались тщетными. Все руководство Офиса президента — профессиональные адвокаты, министр обороны — адвокат, они много лет работают с Верховным судом, Верховный суд для них ближе интересов безопасности, они военных конфликтовать не хотят.

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Трижды инициативная группа создавала петицию на сайте президента для сбора подписей о возвращении университета — но почему-то офис президента не позволяет зарегистрировать такую петицию.

Поэтому военные люди надеются, что в обществе поднимется огласка, и хотя бы страшная опасность над нашей страной все же заставит Верховного главнокомандующего, Кабмин, офис президента внимательно посмотреть на эту абсурдную историю. Университет обороны не может быть судом, у него очень важные задачи. Приезжайте – посмотрите, пожалуйста, все станет ясно.

И берите, наконец, ответственность, отселяйте суд, ищите условия, но военные не менее важные задачи выполняют, чем судьи, казалось бы, было много времени это наконец осознать. Дайте хотя бы петицию создать, вы увидите, как быстро соберут подписи 13 тысяч выпускников университета обороны и их друзья и товарищи.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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