Интересная вещь случилась на днях. О "хлопке" на российских аэродромах стратегической авиации российский телевизор почти полностью умолчал. Не обсуждали этот вопрос в течение понедельника вообще.

В российских телеграммах каналами основными были две реакции. Одна – попытка уменьшить ущерб от ударов. А вторая представлена телеграмм-каналами близкими к Пригожину и компатриотам, с возмущением в сторону Министерства обороны РФ относительно плохо спрятанных самолетов и плохой ПВО.

А вот телевизор РФ и МО РФ вплоть до 19 часов понедельника, то есть целый день, молчали об этих ударах. А дальше сухо дали информацию, что где-то прилетели беспилотники, упали и трое "терпели смертельные ранения". То есть, могли бы скрыть этот досадный случай, так и не рассказали бы. Но уже фото опубликовали и написал телеграмм, поэтому пришлось выйти Конашенкову и что-то такое сказать. Этот его отчет без комментариев показали в новостях и "60 минут". И все.

В российских телеграммах каналами основными были две реакции. Одна – попытка уменьшить ущерб от ударов. А вторая представлена телеграммами-каналами близкими к Пригожину и компатриотам, с возмущением в сторону Министерства обороны РФ относительно плохо спрятанных самолетов и плохой ПВО

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Следовательно, "Вставай, страна огромная" и войны с НАТО в случае атаки российских аэродромов стратегической авиации не стоит ждать. А если фото не публиковать, то можно себе спокойно уничтожать там самолеты. А как это "не заметить" сами российские власти вместе с МО РФ позаботятся. Потому не вижу никаких препятствий для того, чтобы предоставить ВСУ стратегическую авиацию и ракеты дальнего радиуса действия. Никакой эскалации не будет. Главное, повторюсь, фото не публиковать.

Зато весь не потраченный на аэродромы пыл российские пропагандисты бросили на рассказы, как не нужно идти на переговоры по прекращению войны. Тот случай, когда их позиция полностью устраивает.

Специально для Эспрессо.

Об авторе. Ольга Лень, журналистка.

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