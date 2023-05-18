Также продолжаются разговоры на кухнях между журналистами CNN и The Sun о таинственном успехе российского удара ночью 16 мая, после которого Дмитрий Медведев ушел в праздничный запой.

И эта информация подтверждается сообщающими инсайдерами из Кремля, а профессор Соловей подтверждает, что вчера Баба Глаша, чья племянница моет посуду у подруги Алины Кабаевой, рассказывала на базаре следующее.

В кремле праздник. Вручали звезду героя России маршалу Шойгу и докладывали о героических достижениях на украинском фронте. Путину доложили о последних победах российского оружия, которые должны дать понять генералам НАТО, что российский народ не победить и готовы поставить на колени американскую военщину.

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После стратегического применения "аналоговнет" сверхзвуковых "Кинджалов", удалось поставить киевский режим перед фактом неизбежной капитуляции. Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, испугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок "Патриот". Что убежденно доказывает несостоятельность американских систем ПВО противостоять разработкам российских ученых.

После стратегического применения "аналоговнетов" сверхзвуковых "Кинджалов", удалось поставить киевский режим перед фактом неизбежной капитуляции. Массированным ударом всех видов вооружения удалось сломать ветку в зоопарке, испугать бегемота и пробить колесо одной из пусковых установок "Патриот"

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Если киевский режим не капитулирует, последующим ударом с применением стратегических запасов оружия класса "аналоговнет" российская армия уничтожит второе колесо одной из пусковых установок "Патриота", после которого она лишится возможности перемещаться, испугает до смерти пингвинов и засыплет осколками магнолии в Ботаническом саду.

Кремлевские инсайдеры убеждены, что перед лицом такого позора американцы прекратят программу поддержки Украины и, наконец, сольют киевский режим, сфокусировавшись на защите собственной страны от неизбежного извержения супервулкана, заставив его (киевский режим, а не вулкан) согласиться на китайский план. Путин снова всех переиграл…

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Об авторе. Сергей Фурса, инвестиционный эксперт, блоггер.

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