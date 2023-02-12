Это новый массовый тренд псевдолиберально настроенных российских эмигрантов или внутренних "сопереживающих". Потыкавшись год своими "соболезнованиями" в Украину и мир, и не получив какого-нибудь значимого принятия и понимания этой позиции, россияне массово разочаровываются в украинцах и пишут посты в стиле "я так поддерживала, а теперь не буду, потому что они сами виноваты – ненавидят меня".

Их массовое желание спрятаться за статусом жертвы легко объяснимо: с одной стороны, это рефлексия и способ объяснить совести свое место среди коллективного преступления, с другой, найти адвоката в виде удобной индульгенции жертвы, ведь критиковать жертву неправильно, потому что это виктимлейминг.

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Вот только их симпатия и сочувствие в подавляющем большинстве случаев на самом деле не сочувствие, а обычное заискивание. Которое, кстати, некоторые психологи относят к базовым реакциям на угрозу, рядом со знаменитыми "бей" и "беги". Именно заискивание лежит в основе Стокгольмского синдрома. И, на удивление, заискивание очень мало наблюдается среди оккупированных украинцев, хотя это была бы абсолютная норма в их ситуации, зато среди "бегущих" россиян – повально.

Их симпатия и сочувствие в подавляющем большинстве случаев на самом деле не сочувствие, а обычное заискивание. Которое, кстати, некоторые психологи относят к базовым реакциям на угрозу, рядом со знаменитыми "бей" и "беги". Именно заискивание лежит в основе Стокгольмского синдрома

Но заискивание – это манипуляция. Если собака, виляющая хвостом и заглядывающая в глаза незнакомцу, не получает еды, — она быстро безразлична к ней и переключается на другой объект. Ничего личного, джаст бизнес.

Кстати, заискивание часто заложено в основу коллаборационных режимов — за ними стоит желание спасти себя и свою страну и получить какие-то ситуативные выгоды. Французы, например, до сих пор не очень однозначны в исторической оценке фигуры маршала Петена. Однозначный коллаборант и предатель он, или военный, спасший Францию от значительных разрушений немцами и относительно легко проведший свою страну сквозь нелегкую Вторую мировую.

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Россияне могли бы иметь теоретический шанс стать нормальной страной, но для этого им нужно выполнить нереальную задачу — вытащить себя за волосы из болота. Что с точки зрения физики и принципов функционирования рычагов невозможно. Для этого им придется не просто осудить путинизм, а отказаться от советского прошлого. Провести декоммунизацию, похоронить наконец-то Ленина, убрать мавзолей и звезды из кремля, снести памятники, пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войне, перестать праздновать день победы 9 мая и осознать, что они тоже пострадали от этого государственного образования не меньше других республик. . Если СССР был тюрьмой для других народов, и им поэтому было относительно легко осознать этот факт и выйти, то русские были одновременно и тюремщиками, и заключенными. Их интеллигенция не менее беспощадно была уничтожена, а память о нормальном вытерта.

Россияне могли бы иметь теоретический шанс стать нормальной страной, но для этого им нужно выполнить нереальную задачу — вытащить себя за волосы из болота. Что, с точки зрения физики и принципов функционирования рычагов, невозможно

Вот если европейские страны соцлагеря были в коммунистическом тумане, Украина и другие союзные республики были в его мраке, то сама Россия находилась и находится в сердце тьмы. Как у Конрада. Выбраться оттуда слишком сложно и вообще неизвестно откуда взять свет, чтобы там подсветить.

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Потому что их ядерное оружие, кроме защиты и инструмента устрашения мира, в то же время стало для них ловушкой. Оккупация и внешняя помощь России, как, например, Германии, после 2 Мировой войны невозможна. Они настроили стены, через которые теперь сами не могут перелезть. Политические и социальные границы России действуют, как мембрана в дорогой одежде, – легко выводят наружу, но не пускают внутрь.

Именно поэтому новым послевоенным ориентиром для демаркации "русского мира" будет не вопрос "чей Крым?" (надеюсь, оно уже решится наконец успешно в пользу Украины для обеих стран), а что-то вроде "что такое 9 мая?"

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

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