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OPINION

Как россияне будут примерять на себя роль жертвы

Владимир Гевко
12 февраля, 2023 воскресенье
08:05
Мнение

Следующей волной россиян, от которой мы будем отбиваться после Путина, будет волна возмущенных тем, что мы не считаем их тоже жертвами режима

Это новый массовый тренд псевдолиберально настроенных российских эмигрантов или внутренних "сопереживающих". Потыкавшись год своими "соболезнованиями" в Украину и мир, и не получив какого-нибудь значимого принятия и понимания этой позиции, россияне массово разочаровываются в украинцах и пишут посты в стиле "я так поддерживала, а теперь не буду, потому что они сами виноваты – ненавидят меня".

Их массовое желание спрятаться за статусом жертвы легко объяснимо: с одной стороны, это рефлексия и способ объяснить совести свое место среди коллективного преступления, с другой, найти адвоката в виде удобной индульгенции жертвы, ведь критиковать жертву неправильно, потому что это виктимлейминг.

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Вот только их симпатия и сочувствие в подавляющем большинстве случаев на самом деле не сочувствие, а обычное заискивание. Которое, кстати, некоторые психологи относят к базовым реакциям на угрозу, рядом со знаменитыми "бей" и "беги". Именно заискивание лежит в основе Стокгольмского синдрома. И, на удивление, заискивание очень мало наблюдается среди оккупированных украинцев, хотя это была бы абсолютная норма в их ситуации, зато среди "бегущих" россиян – повально.

Их симпатия и сочувствие в подавляющем большинстве случаев на самом деле не сочувствие, а обычное заискивание. Которое, кстати, некоторые психологи относят к базовым реакциям на угрозу, рядом со знаменитыми "бей" и "беги". Именно заискивание лежит в основе Стокгольмского синдрома

Но заискивание – это манипуляция. Если собака, виляющая хвостом и заглядывающая в глаза незнакомцу, не получает еды, — она быстро безразлична к ней и переключается на другой объект. Ничего личного, джаст бизнес.

Кстати, заискивание часто заложено в основу коллаборационных режимов — за ними стоит желание спасти себя и свою страну и получить какие-то ситуативные выгоды. Французы, например, до сих пор не очень однозначны в исторической оценке фигуры маршала Петена. Однозначный коллаборант и предатель он, или военный, спасший Францию от значительных разрушений немцами и относительно легко проведший свою страну сквозь нелегкую Вторую мировую.

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Россияне могли бы иметь теоретический шанс стать нормальной страной, но для этого им нужно выполнить нереальную задачу — вытащить себя за волосы из болота. Что с точки зрения физики и принципов функционирования рычагов невозможно. Для этого им придется не просто осудить путинизм, а отказаться от советского прошлого. Провести декоммунизацию, похоронить наконец-то Ленина, убрать мавзолей и звезды из кремля, снести памятники, пересмотреть свое отношение ко Второй мировой войне, перестать праздновать день победы 9 мая и осознать, что они тоже пострадали от этого государственного образования не меньше других республик. . Если СССР был тюрьмой для других народов, и им поэтому было относительно легко осознать этот факт и выйти, то русские были одновременно и тюремщиками, и заключенными. Их интеллигенция не менее беспощадно была уничтожена, а память о нормальном вытерта.

Россияне могли бы иметь теоретический шанс стать нормальной страной, но для этого им нужно выполнить нереальную задачу — вытащить себя за волосы из болота. Что, с точки зрения физики и принципов функционирования рычагов, невозможно

Вот если европейские страны соцлагеря были в коммунистическом тумане, Украина и другие союзные республики были в его мраке, то сама Россия находилась и находится в сердце тьмы. Как у Конрада. Выбраться оттуда слишком сложно и вообще неизвестно откуда взять свет, чтобы там подсветить.

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Потому что их ядерное оружие, кроме защиты и инструмента устрашения мира, в то же время стало для них ловушкой. Оккупация и внешняя помощь России, как, например, Германии, после 2 Мировой войны невозможна. Они настроили стены, через которые теперь сами не могут перелезть. Политические и социальные границы России действуют, как мембрана в дорогой одежде, – легко выводят наружу, но не пускают внутрь.

Именно поэтому новым послевоенным ориентиром для демаркации "русского мира" будет не вопрос "чей Крым?" (надеюсь, оно уже решится наконец успешно в пользу Украины для обеих стран), а что-то вроде "что такое 9 мая?"

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Об авторе: Владимир Гевко, маркетолог, блоггер

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

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